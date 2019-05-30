Департамент пал: Кононенко вслед за Грановским сбегает из БПП

Кононенко "дает дорогу молодым"

Команда Петра Порошенко после поражения на президентских выборах существенно проредела. Перед голосованием в парламент из фракции БПП бегут даже лидеры. Впрочем, вполне может быть, что политики просто решили уйти в тень для создания нового имиджа партии.

В ночь на среду, 29 мая, на своей странице в Facebook один из приближенных к бывшему президенту, его бизнес-партнер Игорь Кононенко заявил об уходе из переименованного в "Европейскую солидарность" БПП.

Пояснение своему бегству политик выбрал весьма интересное: дескать, он хочет дать дорогу молодым. Правда, верится в подобное благородство с трудом, ведь, согласно слухам, Кононенко без малого пять лет был смотрящим за энергетикой в Украине. Против него даже открыли уголовное дело за многомиллиардные хищения.

"Свою миссию я вижу в том, чтобы дать возможность молодым патриотам принимать более активное участие в развитии страны. Поэтому я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, не запятнан в гибридной информационной войне, - написал Кононенко. - Поэтому оставляю партийные должности - это мой личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине. Верю в нашу молодежь и всегда готов ее поддержать".

С учетом того, что из БПП вышел Александр Грановский, который вместе со своим другом возглавлял так называемый "департамент Кононенко-Грановского", скорее всего, речь идет о перезагрузке политсилы и уходом в тень наиболее зашкваренных деятелей.