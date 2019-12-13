Дело Шеремета: полиция начала кошмарить волонтеров

Обыск у Акастеловых был больше похож на ментовской шмон

В ночь на пятницу, 13 декабря, полицеские ворвались с обысками в квартиру четы Акастеловых. В жилье патриотов Евгения и Натальи проводили следственные действия из-за якобы их связи с подозреваемыми в убийстве гражданина РФ Павла Шеремета.

Об обыске на своей странице в Facebook написал сам Акастелов.

"У меня дома полиция, будет обыск", - отметил волонтер 10 часов назад.

Около 5 утра пятницы он пояснил, что связан приход оперативников и следователей именно с делом Шеремета. Наталья Горбонос-Акастёлова в комментариях к записи добавила: "Они все связи новых подозреваемых по делу Шеремета отрабатывают. Трэш".

Во время осмотра помещения менты изъяли флэшки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.

Судя по всему, после задержания якобы причастных к гибели журналиста полицейские начали прессовать всех волонтеров, которые вообще были знакомы с офицером ССО Андреем Антоненко, волонтером Юлией Кузьменко, добровольцами Грищенко и бойцом ВСУ Яной Дугарь. В контексте высказываний полковника Генштаба о том, что "праворадикалы мешают украинской армии реинтегрировать Донбасс вместе с вооруженными силами России" и заявлений Андрея Богдана о мешающих переговорам протестующих, попытки дискредитировать волонтерское и добровольческое движение выглядят абсолютно логичными. Наверное, поэтому во время брифинга полицейские пытались акцентировать внимание на покупке квартир и машин обвиняемыми волонтерами.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО. Лидером преступников будто бы являлся Владислав Грищенко ("Буча") – ранее судимый информатор СБУ, а убийцами – Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко. Подробности читайте по ссылке.