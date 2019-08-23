Дело на миллиард: Игорь Коломойский снова стал поставщиком топлива для "Укрзализници"

Фирма Коломойского получила контракт на миллиард

Постоянно получающий после победы Зеленского на выборах преференции от государства олигарх выручит больше миллиарда за государственный заказ от оператора железных дорог.

Не так давно вернувшийся в Украину Игорь Коломойский не устаёт получать дивиденды от вложений в смену власти. Помимо скидок цен на электроэнергию для своих предприятий, прощения долгов и других муток, бизнесмен сумел продавить для своих компаний подписание договоров на поставку дизеля для "Укрзализныци".

Согласно документации, выложенной в системе "Прозорро", в четверг, 22 августа, филиал гранда "Центр обеспечения производства" заключил сразу четыре договора с ООО "Оил-Трейд-2018" на 1 миллиард и 1 миллион гривен.

Зарегистрированная в Кременчуге фирма должна поставить 20 тысяч тонн топлива за 25,31-25,38 гривен за тонну.

Записана компания на жителей Днепра Виталия Островского и Андрея Алексеева, а госзаказ для неё будет первым. Тем не менее, номер телефона фирмы совпадал с ООО "Альянс Эволюшн", которая входит в обрету Игоря Коломойского.

Журналисты "Наших грошей" связали "Оил-Трейд 2018" с олигархом и по другим признакам.

Так, в первые шесть месяцев года компания занималась поставками топлива для предприятий группы "Приват" - "ДнепрАзота", Никопольского ферросплавного завода, аэропорта "Днепропетровск" и так далее.

Весной 2019-го ТПГ "Альфа" в одной из тендерных документаций указывала, что "Оил-Трейд 2018" - постоянный представитель "Укртатнафты" в Кременчуге.

"В последний раз подконтрольные Коломойскому фирмы получали такие крупные государственные подряды на поставку топлива в 2014 году, когда он был губернатором Днепропетровской области, - констатировали журналисты. -

А "Укрзализныце" фирмы Коломойского поставляли топливо во времена премьерства Юлии Тимошенко".