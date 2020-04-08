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Дело Майдана: ГБР объявило подозрение полицейскому

14:49
Дело Майдана: ГБР объявило подозрение полицейскому - фото 1
Дело Майдана: ГБР объявило подозрение полицейскому

Следователи ГБР, при процессуальном руководстве ОГУ, объявили подозрение руководителю следственного отделения одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в городе Киеве.

ООН просит отменить амнистию участникам Майдана – ГБР

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Правоохранитель подозревается в совершении следующих преступлений:

  • незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ст. 340 Уголовного кодекса Украины);
  • сборке, выдачи ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);
  • превышении власти или служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины);
  • заведомо незаконном задержании, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины);
  • привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины).

На данный момент решается вопрос о вручении подозреваемому ходатайств о применении меры пресечения и отстранения от должности.

Напомним, 27 ноября 2019 г. комитет по вопросам правоохранительной деятельности ВРУ одобрил поправку к закону "О Государственном бюро расследований", необходимую для передачи дел по Майдану из ГПУ в ГБР.

2 января 2020 г. был назначен глава отдела по расследованию производств, касающихся преступлений против активистов Евромайдана. Им стал Александр Буряк. Кто это и чем он известен? Ответ узнаете по ссылке.

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