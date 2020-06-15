Дело Гандзюк: Мангер не явился в суд из-за "проблем со здоровьем"

Дело Гандзюк: Мангер не явил в суд из-за "проблем со здоровьем"

Глава Херсонской ОГА Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, не явился в суд "из-за проблем со здоровьем".

Об этом заявил адвокат Дмитрий Ильченко в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Мангер не доставлен в суд, поскольку находится на госпитализации из-за проблемам с сердцем", - сказал юрист.

По словам адвоката, сотрудники полиции и прокуратуры приезжали в больницу с целью принудительно доставить подозреваемого.

"Они получили справку от доктора о том, что доставка Мангера в суде невозможна по состоянию его здоровья", - добавил Дмитрий Ильченко.

Позже правоохранители вновь вернулись в больницу, заявив о поддельности документа, однако главврач настоял на подлинности справки. Кроме того Ильченко добавил, что ориентировочно подозреваемый сможет прибыть в суд лишь через неделю.

Что было ранее?

31 июля херсонская активистка Екатерина Гандзюк подверглась нападению. 4 ноября девушка умерла от полученных травм. В процессе следствия было установлено имя заказчика: им оказался глава Херсонской ОГА Владислав Мангер.

12 июня 2020 г. Печерский суд Киева разрешил принудительный привод подозреваемого для избрания ему меры пресечения. Узнав о решении Фемиды, Владислав Мангер поспешил слечь в реанимацию.