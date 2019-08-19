Дело 2 мая: Организаторы "русского шабаша" вышли на свободу

Мефедов и Долженков (обведены кружочками) сегодня вышли на свободу

Центральный районной суд Николаева постановил освободить под залог сторонников "русского мира" и виновников событий 2 мая 2014 года в Одессе Евгения Мефедова и Сергея Долженкова.

Евгений Мефедов и Сергей Долженков, которые были активными участниками антиукраинского шабаша в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которого погибли десятки людей, в понедельник, 19 августа 2019 года вышли на свободу.

Суд постновил, что обвиняемым в посягательстве на территориальную целостность Украины вполне резонно будет выйти на свободу, где они не были 5 лет, под залог.

Сумма залога для преступников такого рода - небольшой. По 153 тысячи гривен за каждого. Эти деньги с легкостью внес за Евгения Мефедова и Сергея Долженкова нардеп-регионал Николай Скорик, а весь процесс "освобождения" активно пиарился пятой колонной Кремля - парламентской партией Медведчука - "Оппозиционная платформа - За Життя".

Евгений Мефедов и Сергей Долженков передают привет украинскому правосудию

Оба "русскомирца" уже на свободе и делают селфи. Отметим, что хотя оба террориста 2 мая 2014 были тщательно зафиксированы на камерах и фото, их деяния были документированы, однако украинская фемида оказалась не способной, чтобы осудить преступников. Процесс всячески тормозился и затягивался, более того - спецслужбы позволили бежать из страны ключевым фигурантами дела - все это и привело к вот такому плачевному результату.

Отметим, что ранее в августе на свободу по "закону Савченко" вышел еще один пособник русских террористов, координировавший обстрел Мариуполя, и виновный в смертях 30 ураинцев. Кстати, и на Мефедов, и на Долженкова также распространяется "закон Савченко". Если, конечно, их осудят.