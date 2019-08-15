Виновный в гибели 30 человек корректировщик обстрела Мариуполя досрочно выходит на свободу
Валерий Кирсанов, террорист, который абсолютно осознанно помогал оккупантам направлять снаряды на жилые дома микрорайона Восточный в Мариуполе в 2015 году, будет отпущен на волю по "закону Савченко".
Об этом в четверг, 15 августа, написал на своей странице в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
По его словам, Кирсанов, из-за которого погибли 30 человек, а еще 117 получили ранения, будет на свободе уже сегодня.
К террористу применили "закон Савченко":
"Осужденный на 9 лет подонок Кирсанов, корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе, выходит на свободу. И кричать уже поздно, кричать нужно было, когда этот позорный закон по имеющейся информации лоббировала группа "воров в законе" и лидеров преступных организаций, а сегодня виновный в убийстве 30 мирных жителей Мариуполя и ранении 117 наших граждан выходит на свободу", - отметил Аброськин.
Напомним, задержали корректировщика "Градов" 24 января 2015-го. Спустя год его приговорили к девяти годам тюрьмы, но преступник подал жалобу в апелляционный суд. Это позволило ему находиться в СИЗО, где день пребывания в неволе ему считали за два.
Напомним, не так давно автор закона о досрочном выходе убийц на свободу, тогда еще нардеп Надежда Савченко вместе с Андреем Портновым добилась признания незаконным избрания меры пресечения в виде содержания в СИЗО для террористов.