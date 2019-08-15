Виновный в гибели 30 человек корректировщик обстрела Мариуполя досрочно выходит на свободу

Помогавший обстреливать Мариуполь отсидел всего 4,5 года

Валерий Кирсанов, террорист, который абсолютно осознанно помогал оккупантам направлять снаряды на жилые дома микрорайона Восточный в Мариуполе в 2015 году, будет отпущен на волю по "закону Савченко".

Об этом в четверг, 15 августа, написал на своей странице в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, Кирсанов, из-за которого погибли 30 человек, а еще 117 получили ранения, будет на свободе уже сегодня.

К террористу применили "закон Савченко":

"Осужденный на 9 лет подонок Кирсанов, корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе, выходит на свободу. И кричать уже поздно, кричать нужно было, когда этот позорный закон по имеющейся информации лоббировала группа "воров в законе" и лидеров преступных организаций, а сегодня виновный в убийстве 30 мирных жителей Мариуполя и ранении 117 наших граждан выходит на свободу", - отметил Аброськин.

Напомним, задержали корректировщика "Градов" 24 января 2015-го. Спустя год его приговорили к девяти годам тюрьмы, но преступник подал жалобу в апелляционный суд. Это позволило ему находиться в СИЗО, где день пребывания в неволе ему считали за два.

Напомним, не так давно автор закона о досрочном выходе убийц на свободу, тогда еще нардеп Надежда Савченко вместе с Андреем Портновым добилась признания незаконным избрания меры пресечения в виде содержания в СИЗО для террористов.