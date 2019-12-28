Дед Мороз Кличко на квадроцикле открыл отдохнувший мост – ФОТО, ВИДЕО

Дед Мороз Кличко открыл отдохнувший мост – ФОТО, ВИДЕО

В субботу, 28 декабря, мэр Киева Виталий Кличко открыл движение на Шулявском путепроводе.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на спич политика.

"Этот мост уже является современным мостом, будет много лет эксплуатироваться и уменьшит транспортную нагрузку, которая есть в нашем городе. Очень хорошо, что мы успели открыть движение транспорта, как и обещали, до конца года. Многие сомневались, много людей, которые скептически относились. Но могу сказать, что все те задачи, которые мы берем, мы выполняем", - заявил Кличко, переодетый в Деда Мороза.

Для пущей убедительности в качестве работ, мэр Киева решил покататься на квадроцикле прямо по новенькому покрытию моста.

Напомним, 27 февраля 2017 г. от Шулявского путепровода отпали части бетонной конструкции. Городская власть попыталась отстранится от ответственности, заявив, что причиной ЧП стал возраст сооружения. Говоря словами Виталия Кличко, "мост устал".

Позже стартовали работы по реконструкции Шулявского моста, однако в сентябре 2019 г. они были приостановлены. Одной из причин застоя стала продажа акций "Укрбуда" Максима Микитася - друга главы КГГА.

Несмотря на это и постоянно увеличивающуюся стоимость моста, власти города все же пообещали сдать в эксплуатацию объект до конца 2019 г.