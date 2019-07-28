Дебютный бой Усика в супертяжах снова перенесли: промоутер назвал дату

Усик выйдет на ринг против Такама 12 или 19 октября

Новоиспеченный супертяжеловес и бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик впервые выйдет на арену после о отказа от поясов в октябре этого года.

Об этом в комментарии ESPN заявил представитель украинца и директор промоутерской компании Matchroom Sport Эдди Хирн.

По словам функционера, дебют украинского чемпиона в супертяжелом дивизионе состоится не в сентябре, как ожидалось ранее, а 12 или 19 октября.

Соперник Александра Усика не изменился. Им будет камерунец Карлос Такам.

А состоится бой, как уже стало традицией, не на относительно родной арене нашего боксера - в Британии, - а на выезде. Поединок Такам-Усик пройдет в Чикаго на Wintrust Arena.

Напомним, администрация WBO назначила еще даже не дебютировавшего в новом весе Александра Усика обязательным претендентом на титул. А поскольку обладателем чемпионского пояса является Энди Руис-младший, которому принадлежит еще и звание абсолютного чемпиона, украинец сможет покорить еще один дивизион всего лишь одной победой.

Правда, скорее всего, драться Усику придется не с мексиканцем, а с Энтони Джошуа, который вернет себе титулы в матч-реванше против Руиса.

Как известно, после объявления о переходе Усика в супертяжи титул чемпиона у него отобрала WBA. WBC сделала его "чемпионом в отпуске", а WBO оставила возможность оспорить титул в супертяжах, но сам пояс крузервейта отобрала.