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Дебаты 19 апреля: полиция открыла уголовное дело

20 апреля, 19:00
Дебаты 19 апреля: полиция открыла уголовное дело - фото 1
Дебаты 19 апреля: полиция открыла уголовное дело

В пятницу, 19 апреля, неизвестный сообщил о теракте на НСК "Олимпийский". Полиция шутки не поняла и открыла дело.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало.

Зеленский vs Порошенко - долгожданные дебаты кандидатов

Как сообщили правоохранители, к ним на линию позвонили мужчина и сообщил о том, что во время дебатов кандидатов (сами знаете каких - прим. ред), будет совершен теракт.

Но ничего плохого на стадионе не произошло (если не считать глупых реплик неких лиц – прим. ред.), но дело на шутника пришлось открыть по ст. 346 Уголовного кодекса Украины ("Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля").

Напомним, в ночь на субботу 20 апреля в Украине стартовал День тишины. В эту дату нельзя хвалить или троллить уважаемых (сами знаете каких – прим. ред) кандидатов.

Согласно ст. 57 Закона Украины "О выборах президента" в этот срок запрещена любая агитация, а именно:

  1. Проведение сборов граждан и встреч с избирателями;
  2. Проведение митингов;
  3. Политическая реклама;
  4. Проведение концертов и спектаклей;
  5. Публичные призывы голосовать за кого-нибудь или нет.
  6.  

Следуя той же букве закона, незаконная агитация чревата наложением штрафа от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов, для должностных лиц - от 50 до 80 (ст. 212-10 Кодекса Украины об административных нарушениях).

Однако далеко не всех пугают санкции. Для примера, перед первым туром выборов, много кто из кандидатов положил на упомянутые законы кое-что нехорошее. Плакаты одних висели по всей стране (хвала небесам, без надоедливых ликов политиков), а другие и вовсе мелькали по ТВ. 20 апреля один из кандидатов (называть не будем) так же решил повторить свой телевизионный успех. И как не упомнить предвыборные плакаты!

В ночь на субботу 20 апреля в Украине стартовал День тишины. В эту дату ….

…нельзя хвалить или троллить уважаемых (сами знаете каких – прим. ред) кандидатов.


https://beztabu.net/novosti_t4952
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дебаты Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы президента 2019 Новости Украина
Украинская правда
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