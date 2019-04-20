В Украине начался "День тишины"... с нарушениями

11:00 20 апреля,

В Украине начался "День тишины"

В ночь на субботу 20 апреля в Украине стартовал День тишины. В эту дату ….

…нельзя хвалить или троллить уважаемых (сами знаете каких – прим. ред) кандидатов.

Согласно ст. 57 Закона Украины "О выборах президента" в этот срок запрещена любая агитация, а именно:

Проведение сборов граждан и встреч с избирателями; Проведение митингов; Политическая реклама; Проведение концертов и спектаклей; Публичные призывы голосовать за кого-нибудь или нет.

Это работает?

Следуя той же букве закона, незаконная агитация чревата наложением штрафа от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов, для должностных лиц - от 50 до 80 (ст. 212-10 Кодекса Украины об административных нарушениях).

Однако далеко не всех пугают санкции. Для примера, перед первым туром выборов, много кто из кандидатов положил на упомянутые законы кое-что нехорошее. Плакаты одних висели по всей стране (хвала небесам, без надоедливых ликов политиков), а другие и вовсе мелькали по ТВ. 20 апреля один из кандидатов (называть не будем) так же решил повторить свой телевизионный успех. И как не упомнить предвыборные плакаты!

Куда смотрит закон - не совсем понятно.

Сами теряемся в догадках, кто же это сделал (на самом деле нет).

Напомним, ЦИК посчитала испорченные бюллетени после первого тура выборов. Об этом рассказала председатель комиссии Татьяна Слипачук.

"По нашим подсчетам, по результатам выборов 31 марта 224 тыс. 600 бюллетеней признаны недействительными", -заявила госпожа начальник.

И тут же добавила, что портить бюллетень нельзя.

"Если порча бюллетеня - это ваша позиция относительно того или иного кандидата, фамилия которого опубликована в этом избирательном бюллетене, то не выбирайте этого кандидата. Но не надо приходить на участок и рисовать на этом бюллетене все, что угодно. А рисовали ну очень неуместные вещи, даже резали бюллетени, ели их", - сказала глава ЦИК.

ЦИК посчитала количество испорченных бюллетеней после первого тура президентских выборов 31 марта. Об это рассказала председатель комиссии Татьяна Слипачук.

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