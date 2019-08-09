Дания срывает планы русских по "Северному потоку-2"

Дания сдерживает "Северный поток-2"

Российские террористы не могут получить от Копенгагена разрешение на прокладку трубопровода по дну Балтийского моря, из-за чего реализация позволяющего шантажировать всю Европу проекта задержится месяцев на восемь.

О задержке строительства "Северного потока-2" свидетельствует письмо компании Nord Stream-2, которое представители террористов отправили другим инвесторам.

Дания, не давая разрешений, может увеличить стоимость проекту Путина на без малого 660 миллионов евро. Впрочем, русским на деньги наплевать, ведь после реализации "Северного потока-2" они получат политическое влияние со всеми вытекающими дивидендами.

Копенгаген, как известно, свое добро на прокладку труб по своим территоральным водам не дает с апреля 2017-го. Русским же нужно запилить газопровод на протяженности 145 или 175 километров - документацию на эти два варианта представители Nord Stream-2 подавали датчанам перед началом работ. Тем не менее, в марте этого года датское агентство по энергетике потребовало от русских экологической оценки третьего варианта маршрута. После этого в Кремле начали стонать о том, что политики "умышленно задерживают реализацию проекта".

К слову, Дания является единственной страной, через территорию которой должен проходить "Северный поток-2", которая сдерживает террористов. Остальные государства с радостью согласились помочь Москве подсадить их на газовую иглу.

Как известно, в ЕС видят собственный коммерческий интерес в реализации амбициозного проекта русских. Кремлю же нужно пустить газ в обход Украины чтобы сделать нашу страну менее влиятельной, а также подсадить немцев на газовую иглу. Свои интересы в отмене строительства трубопровода есть и у американцев: они вполне могут заменить поставки российского газа своим сжиженным.

Строительство "Северного потока-2" может привести к экономическому контролю РФ над всей Европой, а также ударит по бюджету Украины.

Кроме того, из-за дружбы отдельных власть имущих ЕС в Путиным все чаще звучат призывы отказаться от санкций за агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма.