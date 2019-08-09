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Дания срывает планы русских по "Северному потоку-2"

13:00
Дания сдерживает "Северный поток-2" - фото 1
Дания сдерживает "Северный поток-2"

Российские террористы не могут получить от Копенгагена разрешение на прокладку трубопровода по дну Балтийского моря, из-за чего реализация позволяющего шантажировать всю Европу проекта задержится месяцев на восемь.

О задержке строительства "Северного потока-2" свидетельствует письмо компании Nord Stream-2, которое представители террористов отправили другим инвесторам.

Сенаторы США одобрили санкции против "Северного потока-2"

Дания, не давая разрешений, может увеличить стоимость проекту Путина на без малого 660 миллионов евро. Впрочем, русским на деньги наплевать, ведь после реализации "Северного потока-2" они получат политическое влияние со всеми вытекающими дивидендами.

Копенгаген, как известно, свое добро на прокладку труб по своим территоральным водам не дает с апреля 2017-го. Русским же нужно запилить газопровод на протяженности 145 или 175 километров - документацию на эти два варианта представители Nord Stream-2 подавали датчанам перед началом работ. Тем не менее, в марте этого года датское агентство по энергетике потребовало от русских экологической оценки третьего варианта маршрута. После этого в Кремле начали стонать о том, что политики "умышленно задерживают реализацию проекта".

К слову, Дания является единственной страной, через территорию которой должен проходить "Северный поток-2", которая сдерживает террористов. Остальные государства с радостью согласились помочь Москве подсадить их на газовую иглу.

Как известно, в ЕС видят собственный коммерческий интерес в реализации амбициозного проекта русских. Кремлю же нужно пустить газ в обход Украины чтобы сделать нашу страну менее влиятельной, а также подсадить немцев на газовую иглу. Свои интересы в отмене строительства трубопровода есть и у американцев: они вполне могут заменить поставки российского газа своим сжиженным.

Строительство "Северного потока-2" может привести к экономическому контролю РФ над всей Европой, а также ударит по бюджету Украины.

Кроме того, из-за дружбы отдельных власть имущих ЕС в Путиным все чаще звучат призывы отказаться от санкций за агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма.

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Россия газопровод Северный поток Дания Новости
Deutsche Welle
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