Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду

Канадські будні / vancitybuzz.com

Сьогодні свій 153 день народження святякує Канада. З цієї нагоди розповідаємо про найбільш поширені стереотипи щодо цієї країни.

Український інформаційний простір час від часу вибухає новинами з Канади. Так, кілька років тому соціальні мережі пістрявили фото гравців канадської хокейної команди Dauphin Kings, які вийшли на матч у вишиванках.

Такі новини тішать українські душі та підтримують наші патріотичні почуття. Адже Канада – це велика, розвинена та впливова країна, яка готова сміливо розвивати співробітництво з Україною. І вже зовсім не важливо, що у вишиванках грала не Збірна Канади з хокею із шайбою, а команда молодіжної ліги із провінційного міста Дофін (про яке навряд чи багато хто чув). Але навіть сам факт такого кроку гравців є важливим для пересічних українських читачів, оскільки вкотре утверджує цінність власної культури та усвідомлення приналежності до українського народу.

Канадский украинский. Как заграница в очередной раз пытается нам помочь

Проте якщо подумати, які ж знання ми маємо про Канаду? Безперечно, ми знаємо, що у цій державі проживає велика українська громада, проте, які асоціації виникають у Вас, коли Ви чуєте про цю державу? Можливо, Ніагарський водоспад, кленовий листок на прапорі та кленовий сироп на млинцях? Чи може хокей, біатлон та Зимові Олімпійські ігри? Або ж чарівна природа, засніжена погода й олені, ведмеді та бобри посеред вулиць?

Часто подібні стереотипи замінюють знання (приміром, українці можуть асоціюватись із вишиванкою, салом та горілкою; італійці – із пастою, піцою та вином; американці – із фаст-фудом, содовою водою та джазом і т.д.). Саме тому ми пропонуємо ознайомитись із найбільш поширеними стереотипами, які стосуються Канади та канадців.

Край дикої природи та вічної зими

Ведучи мову про Канаду, чимало людей уявляють цілорічну морозну погоду, засніжені обрії та північне сяйво… Водночас, між житлами канадців постійно влаштовують прогулянки білі ведмеді та лосі, а види доступного транспорту обмежуються снігоходами або ж нартами із собачими упряжками. За таких умов місцевому населенню більше нічого не залишається, як облаштовувати та перебувати більшість часу в своїх рідних іглу.

фото - blog.forbestravelguide.com

На щастя для переважної більшості канадських жителів, цей поширений стереотип має вкрай слабкий зв’язок із дійсністю. Хоч Канада і розташована на півночі Північної Америки, ця держава завдяки своїй другій в світі за площею території охоплює різні кліматичні зони.

Малозаселені північні території простягаються у межах арктичної та субарктичної кліматичних зон. Зима тут характеризується сніжною морозною погодою із середньою температурою близько -30°С, а влітку середня температура досягає лише близько +7°С. В той час як південні землі, де й проживає 90% населення Канади, розташовані у зоні помірно-континентального клімату, де середня зимова температура становить близько -15°С, а влітку в середньому досягає +25°С. Більше того – три чверті канадців проживають у містах, тому мають достатній вибір транспортних засобів та сучасних помешкань.

Таким чином, головні атрибути цього стереотипу – вічна мерзлота, північне сяйво, білі ведмеді та нарти - не знайомі пересічним канадцям.

“Із пелюшок – до хокейної ключки”

Міцний зв’язок між канадцями та хокеєм (або гаківкою) став предметом багатьох жартів і породив небезпідставні стереотипи. Згідно із опитуваннями, проведеними у 2015 р., 39% канадських жителів вважають хокей символом Канади. Історичний розвиток цього виду спорту сягає ХVIII–ХІХ, коли поло й інші ігри із ключкою та м’ячем набули популярності на північноамериканському континенті. Незабаром місцеві жителі адаптували хокей на траві до холодного клімату північних регіонів Канади та США. Таким чином, поступово сформувались правила нового виду спорту – хокею із шайбою на льоду.

Канадці громлять Швейцарію на Олімпіаді-1928 з рахунком 13:0 / фото - Getty Images

Примітно й те, що перша гра із хокею на льоду в закритому приміщенні відбулась саме у канадському місті Монреаль у 1875 році. Відтоді хокей із забави любителів став професійним видом спорту, який був залучений до програми літніх Олімпійських ігор 1920 року в Антверпені. Втім, із 1924 року його було переведено до програми зимових Олімпійських ігор. Наразі хокей на льоді є офіційним національним зимовим видом спорту Канади, а гравці канадської збірної – багаторазові переможці чемпіонатів світу, Олімпійських ігор та інших турнірів.

Славетний хокейний голкіпер Тарас "Террі" Савчук / фото - Getty Images

Втім, варто не забувати і про інші спортивні захоплення жителів країни кленового листка: лакрос (який є офіційним національним літнім видом спорту Канади), керлінг, баскетбол, бейсбол, а також європейський і американський футбол. Більше того, за підсумками опитувань 2015 р., лідерами спортивних занять серед канадської молоді стало плавання, європейський футбол і танці.

Кленовий сироп – негайно, усюди та усім

Згідно із цим стереотипом, у харчуванні канадців переважає дієта із кленового сиропу. Однак споживання канадцями цього продукту не є аж таким надмірним. Насправді його здебільшого використовують для приготування випічки та солодощів, а у чистому вигляді додають до млинців чи вафель. Зрештою, можна порівнювати споживання кленового сиропу канадцями із споживанням меду українцями.

І до речі, Канада є світовим лідером у споживанні аж ніяк не кленового сиропу, а твердих сирів.

Растамани в кожній хаті?

Нерідко Канаду згадують як країну, де легалізовано марихуану. Що своєю чергою розвиває стереотипне уявлення про цю державу як про другі Нідерланди, із кофішопами та тістечками із гашишем. Втім, насправді у Канаді легалізовано споживання марихуани лише у медичних цілях. Громадяни, які отримали офіційне призначення такого типу лікування, можуть купувати ліцензійний товар. За законодавством, такі особи можуть натомість вирощувати для власного вживання до двох рослин вдома та до п’яти рослин надворі. Отже, і цей стереотип не відповідає дійсності.

Фото - dailydot.com

Ось такими були поширені стереотипи стосовно Канади та канадців. Одні з них – безпідставні, інші ж мають прямий зв’язок із реальністю. Сфера канадської політики та економіки, туристичні напрямки, й самі засади життя суспільства цієї держави мають ще чимало цікавих фактів. І ми обов’язково розскажемо про них!

Марія Бурцева, спеціально для Без Табу