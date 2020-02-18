"Cовсем изгоревался!": Богдан ищет "девочку" для Сейшел – ФОТО

"Cовсем изворовался!": Богдан ищет "девочку" для Сейшел – ФОТО

Экс-глава ОПУ Андрей Богдан начал поиск спутницы для отдыха на Сейшельских островах.

Об этом он написал в Facebook.

"Девочки тут такое дело)))) Приехал на Сейшелы а тут скукатища... Никто не хочет прилететь в гости??? Поддержать так сказать в трудную минуту))))) А то совсем изгоревался я))) безвластие", - написал политик и подвел итоги конкурса.

"P.s. В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и умственно страшненькие", - с грустью резюмировал Богдан.

Напомним, 11 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Его место занял Андрей Ермак.

О причинах перестановок в ОПУ пока ничего неизвестно. Предположительно, увольнение Богдана связано с расколом в среде Команды Зе. Ранее мы писали, что в январе 2020 г. тогдашний глава Офиса президента сильно повздорил с Андреем Ермаком. Почему? Ответ узнаете по ссылке.