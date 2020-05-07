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COVID-19 влупил по мировой наркоторговле: Что изменится?

11:11
COVID-19 влупил по мировой наркоторговле: Что изменится? - фото 1
COVID-19 влупил по мировой наркоторговле: Что изменится?

Пандемия коронавируса подорвала поставки наркотиков по всему миру.

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Об этом говорится в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.

Согласно опубликованным данным, ограничение авиасообщения привело к срыву поставок синтетических наркотиков (метамфетамин), в результате чего наркоторговцы стали искать альтернативные маршруты, в частности морским путем. Меньше всех пострадали дилеры каннабиса: их товар как правило производится неподалеку от рынка сбыта.

Но есть и плохие новости

Кризис на мировом черном рынке может привести к массовому потреблению вредных веществ. Кроме того дефицит наркотиков ведет к росту потребления наркотиков инъекционным путем, что грозит резким скачком количества больных СПИД, гепатитом С и коронавируса.

Напомним, Кличко поддержал проституцию и наркотики.

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