COVID-19 влупил по мировой наркоторговле: Что изменится?

COVID-19 влупил по мировой наркоторговле: Что изменится?

Пандемия коронавируса подорвала поставки наркотиков по всему миру.

Об этом говорится в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.

Согласно опубликованным данным, ограничение авиасообщения привело к срыву поставок синтетических наркотиков (метамфетамин), в результате чего наркоторговцы стали искать альтернативные маршруты, в частности морским путем. Меньше всех пострадали дилеры каннабиса: их товар как правило производится неподалеку от рынка сбыта.

Но есть и плохие новости

Кризис на мировом черном рынке может привести к массовому потреблению вредных веществ. Кроме того дефицит наркотиков ведет к росту потребления наркотиков инъекционным путем, что грозит резким скачком количества больных СПИД, гепатитом С и коронавируса.

Напомним, Кличко поддержал проституцию и наркотики.