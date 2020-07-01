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COVID-19 в Украине: МОЗ обновил статистику заболеваемости

10:09
COVID-19 в Украине: МОЗ обновил статистику заболеваемости - фото 1
COVID-19 в Украине: МОЗ обновил статистику заболеваемости

В среду, 1 июля, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"1 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 44 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1173 летальные, 19 548 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 664 новых случая. Всего проведено 666 147 тестирований методом ПЦР", - говорится в сообщении.

COVID-19 в Украине: МОЗ обновил статистику заболеваемости - фото 202137

Напомним, что…

После ослабления карантина в мае-июня 2020 г., в Украине произошел всплеск заболеваний коронавирусом, что в первую очередь обусловлено массовым нарушением правил карантина.

В первую очередь это касается таких крупных курортов, как Одесса. Ранее в этом городе было зафиксировано множество скоплений людей (на дорогах, клубах, пляжах и т.д.).

В связи с усложнением эпидемиологический ситуации в стране, МОЗУ планирует закрыть крупнейшие курорты Украины.

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Без табу
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