COVID-19 cкосил жизни 900 украинцев и продолжает наступать

COVID-19 cкосил жизни 900 украинцев и продолжает наступать

В понедельник, 15 июня, отечественный Минздрав обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"15 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 31 810 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 901 летальный, 14 253 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 656 новых случаев. Всего проведено 497 284 тестирование методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Почему увеличилось количество больных COVID-19 в Украине?

По словам Главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, резкое увеличение зараженных коронавирусом стало устранение очередь из тестов на COVID-19.

Кроме того свою роль сыграло ослабление карантина вначале июня, в частности из-за несоблюдения санитарных норм и массовых скоплений людей.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, правительство страны планирует ужесточить карантинные меры, направленные на борьбу с COVID-19.