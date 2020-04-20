COVID-19 cбавляет обороты в Украине: Но есть одно "но"

COVID-19 cбавляет обороты в Украине: Но есть одно "но"

В понедельник, 20 апреля, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"По состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай", - говорится в сообщении Минздрава.

Отметим, что 19 апреля в нашей стране было подтверждено 343 новых случая COVID-19, т.е. на 80 человек больше, чем в понедельник. Однако радоваться рано. По данным МОЗУ, из-за массового посещения церквей на пасхальные богослужения в Украине может вспыхнуть новая волна COVID-19. Подробнее об этом читайте здесь.