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Коронавирус в Украине: Уже 5449 заразившихся

09:45
Ситуация по-прежнему тяжелая - фото 1
Ситуация по-прежнему тяжелая

Министерство здравоохранения озвучило последние официальный цифры по ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2 в Украине.

о состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев инфекции, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.

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За сутки зафиксировано 343 новых случая.

Разбивка по областям:

  • Винницкая область - 330 случаев;
  • Волынская область - 150 случаев;
  • Днепропетровская область - 110 случаев;
  • Донецкая область - 16 случаев;
  • Житомирская область - 211 случаев;
  • Закарпатская область - 182 случая;
  • Запорожская область - 131 случай;
  • Ивано-Франковская область - 480 случаев;
  • Кировоградская область - 245 случаев;
  • Киев - 801 случай;
  • Киевская область - 304 случая;
  • Львовская область - 245 случаев;
  • Луганская область - 24 случая;
  • Николаевская область - 37 случаев;
  • Одесская область - 112 случаев;
  • Полтавская область - 61 случай;
  • Ровенская область - 308 случаев;
  • Сумская область - 83 случая;
  • Тернопольская область - 390 случаев;
  • Харьковская область - 67 случаев;
  • Херсонская область - 63 случая;
  • Хмельницкая область - 47 случаев;
  • Черновицкая область - 889 случаев;
  • Черкасская область - 151 случай;
  • Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных русскими территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, более того, если оккупанты в Крыму еще хоть как-то создают видимость заботы о ситуации, то в так называемых “ДНР” и “ЛНР” все пущено не самотек.

Коронавирус в Украине: Уже 5449 заразившихся - фото 198875

Коронавирус в Украине - ситуация на утро воскресенья, 19 апреля 2020

По состоянию на утро 19 апреля 2020 в Центр поступило 731 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 17368 сообщений о подозрении на COVID-19.

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