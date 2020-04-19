Коронавирус в Украине: Уже 5449 заразившихся
Министерство здравоохранения озвучило последние официальный цифры по ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2 в Украине.
о состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев инфекции, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.
За сутки зафиксировано 343 новых случая.
Разбивка по областям:
- Винницкая область - 330 случаев;
- Волынская область - 150 случаев;
- Днепропетровская область - 110 случаев;
- Донецкая область - 16 случаев;
- Житомирская область - 211 случаев;
- Закарпатская область - 182 случая;
- Запорожская область - 131 случай;
- Ивано-Франковская область - 480 случаев;
- Кировоградская область - 245 случаев;
- Киев - 801 случай;
- Киевская область - 304 случая;
- Львовская область - 245 случаев;
- Луганская область - 24 случая;
- Николаевская область - 37 случаев;
- Одесская область - 112 случаев;
- Полтавская область - 61 случай;
- Ровенская область - 308 случаев;
- Сумская область - 83 случая;
- Тернопольская область - 390 случаев;
- Харьковская область - 67 случаев;
- Херсонская область - 63 случая;
- Хмельницкая область - 47 случаев;
- Черновицкая область - 889 случаев;
- Черкасская область - 151 случай;
- Черниговская область - 12 случаев.
Данные с временно оккупированных русскими территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, более того, если оккупанты в Крыму еще хоть как-то создают видимость заботы о ситуации, то в так называемых “ДНР” и “ЛНР” все пущено не самотек.
Коронавирус в Украине - ситуация на утро воскресенья, 19 апреля 2020
По состоянию на утро 19 апреля 2020 в Центр поступило 731 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 17368 сообщений о подозрении на COVID-19.