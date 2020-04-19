Коронавирус в Украине: Уже 5449 заразившихся

Ситуация по-прежнему тяжелая

Министерство здравоохранения озвучило последние официальный цифры по ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2 в Украине.

о состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев инфекции, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 343 новых случая.

Разбивка по областям:

Винницкая область - 330 случаев;

Волынская область - 150 случаев;

Днепропетровская область - 110 случаев;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 211 случаев;

Закарпатская область - 182 случая;

Запорожская область - 131 случай;

Ивано-Франковская область - 480 случаев;

Кировоградская область - 245 случаев;

Киев - 801 случай;

Киевская область - 304 случая;

Львовская область - 245 случаев;

Луганская область - 24 случая;

Николаевская область - 37 случаев;

Одесская область - 112 случаев;

Полтавская область - 61 случай;

Ровенская область - 308 случаев;

Сумская область - 83 случая;

Тернопольская область - 390 случаев;

Харьковская область - 67 случаев;

Херсонская область - 63 случая;

Хмельницкая область - 47 случаев;

Черновицкая область - 889 случаев;

Черкасская область - 151 случай;

Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных русскими территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, более того, если оккупанты в Крыму еще хоть как-то создают видимость заботы о ситуации, то в так называемых “ДНР” и “ЛНР” все пущено не самотек.

Коронавирус в Украине - ситуация на утро воскресенья, 19 апреля 2020

По состоянию на утро 19 апреля 2020 в Центр поступило 731 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 17368 сообщений о подозрении на COVID-19.