После Пасхи вспыхнет новая волна COVID-19 в Украине – заявление

После Пасхи вспыхнет новая волна COVID-19 в Украине – заявление

После массового нарушения карантинных мер на Пасху в Украине вспыхнет новая волна коронавируса.

Об этом заявила замглавы МОЗУ Ирина Микичак.

"По мнению эпидемиологов, и уже есть опыт определенный, на пятый-десятый день от такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости ... Мы можем ожидать такую угрозу и cпустя неделю практически", - рассказала чиновница.

Как уточнила замглавы МОЗУ, новая вспышка коронавируса может привести к продлению карантина в Украине.

Напомним, 19 апреля пасхальные богослужения посетили около 130 тыс. украинцев. По факту нескольких правонарушений полиция открыла дело.