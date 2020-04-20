После Пасхи вспыхнет новая волна COVID-19 в Украине – заявление
После Пасхи вспыхнет новая волна COVID-19 в Украине – заявление
После массового нарушения карантинных мер на Пасху в Украине вспыхнет новая волна коронавируса.
Об этом заявила замглавы МОЗУ Ирина Микичак.
"По мнению эпидемиологов, и уже есть опыт определенный, на пятый-десятый день от такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости ... Мы можем ожидать такую угрозу и cпустя неделю практически", - рассказала чиновница.
Как уточнила замглавы МОЗУ, новая вспышка коронавируса может привести к продлению карантина в Украине.
Напомним, 19 апреля пасхальные богослужения посетили около 130 тыс. украинцев. По факту нескольких правонарушений полиция открыла дело.
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