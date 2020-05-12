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В Украине потребовали компенсаций от Китая за COVID-19

18:50
В Украине потребовали компенсаций от Китая за COVID-19 - фото 1
В Украине потребовали компенсаций от Китая за COVID-19

Окружной админсуд Киева попросили установить ответственность Госсовета КНР, ОПУ, Кабмина, МОЗУ и пр. учреждений в непринятии надлежащих мер по противодействию COVID-19.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пресс-службу суда.

"В общем иск (неназванной общественной организации - прим. ред.) содержит 9 требований, среди которых - обязать Правительство КНР выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права; обязать КМУ разработать и выполнить соответствующие государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемические правила и нормы на выполнение Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", а Минздрав - обеспечить проведение комплексных клинических испытаний лекарственных средств и экспертизы материалов клинических испытаний с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.

Отметим, что на данный момент Китай пытается повысить свой международный престиж. Одним из способов достижения желаемой цели является массированная дезинформационная кампания, направленная на отрицание вины властей КНР в халатности по противодействию COVID-19.

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