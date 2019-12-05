Cosmopolitan изгнал "шутницу" о похоронах Героя Украины

Cosmopolitan изгнал "шутницу" о похоронах Героя Украины

Намедни редактор Cosmopolitan Евгения Плихина высмеяла похороны героя АТО. В сети поднялся резонанс и издание поспешило принести извинения, а после и вовсе уволить свою сотрудницу.

Об этом редакция журнала сообщила в Facebook.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, с 5 декабря 2019 наше издание прекращает сотрудничество с Евгенией Плихиной - она оставляет должность заместителя главного редактора журнала Cosmopolitan", - заявили в издании и подчеркнули свою поддержку украинских воинов.

"Бренд Cosmopolitan безоговорочно находится на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину и уважает светлую память погибших, отдавших свою жизнь за наше мирное будущее…..С уважением, Главный редактор журнала "Cosmopolitan Украина" Александра Буринская", - подчеркнули в Cosmopolitan.

Для справки

Издание Cosmopolitan Ukraine принадлежит российской группе компаний Hearst Shkukev медиамагната Виктора Шкулева. Помимо Космо, бизнесмен владеет журналами Maxim, Elle, Marie Claire и пр.

Виктор Шкулев

Напомним, редактор "Cosmopolitan Ukraine" Евгения Плихина высмеяла похороны

украинского военнослужащего, обозвав те "фестивальчиком" и "совком". Узнав о поднятом резонансе, работница СМИ удалила свое сообщение и написала "оправдание". Позже журнал заявил, что взгляды этой сотрудницы не являются его позицией, однако с заявлением об ее увольнении почему-то спешить не стал.