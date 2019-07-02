ЦИК одобрила соратника Януковича. Что происходит?

ЦИК одобрила соратника Януковича. Что происходит?

Во вторник, 2 июля, ЦИК зарегистрировала соратника Януковича Андрея Клюева.

Об этом сообщают СМИ.

По данным источника, имя экс-регионала уже внесено в бюллетени.По решению суда, конечно же.

Ранее о громкой победе Клюева сообщал его адвокат Юрий Сухов.

"Кому-то понравится, а кому-то нет, но Адвокатское объединение "Сухов, Кочан энд барристерс отстояло в Кассационном административном суде при Верховном суде гарантированное Конституцией и законами Украины гражданину Украины Клюеву Андрею Петровичу право на участие в избирательном процессе", - написал юрист.

И добавил следующее.

"Суд не согласился с ЦИК Украины и отменил, как по мне, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева А.П., постоянно проживающего на территории Украины в г.Донецке, кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года", - сказал адвокат.

Для справки

Андрей Клюев (род. 1964) - экс-секретарь СНБО (2012-2014), глава АП Викто Януковича (2014). В 2014-2017 был обьявлен в международный розыск, несколько лет проживал заграницей (Австрия, Бельгия и Россия).