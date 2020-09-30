ЦИК обязала зарегистрировать мэра Умани на выборы - атака клонов отбита

Мэр Умани должен участвовать в выборах

Вечером во вторник, 29 сентября, Центральная избирательная комиссия надавила на свою ячейку для восстановления справедливости и допуска действующего мэра Умани Александра Цебрия к предстоящим местным выборам.

Накануне городского голову банально отказались регистрировать кандидатом на пост мэра по формальным причинам. В то же время вместо Цебрия работники территориальной избирательной комиссии официально признали кандидатами его полных тезок.

Обиженный градоначальник накатал заявление в ЦИК, потребовав восстановить статус-кво. Юридически Цебрий аргументировал свое прошение тем, что в ТИК отказались пояснять, какие именно неточности он допустил в документах. Кроме того, среди требований мэра была отмена постановления местных чиновников об отказе ему в регистрации.

В итоге в центризбиркоме, как того и следовало ожидать, стали на место действующего городского головы. Сам же он от подобных перипетий, разумеется, выиграл, поскольку предстал перед народом в роли жертвы, которой мешают "работать во благо людей".

"Комиссия установила, что нарушения, по которым отказали в регистрации Цебрия, фактически являются неточностями в представленных документах. Это не является препятствием для понимания смысла изложенных сведений, поэтому они могут быть устранены в порядке, определенном Избирательным кодексом: "Такие недостатки не могут считаться основанием для отказа в регистрации кандидата на должность городского головы", - отметили в пресс-службе ЦИК.

Теперь территориальный избирком Умани обязан до 21:00 пересмотреть документы некогда ночевавшего под зданием Офиса президента мэра, а также принять решение о его допуске к выборам.

Напомним, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года. При этом власти периодически называют условия, при которых их могут перенести из-за пандемии коронавируса. И хотя "Слугам народа" не особо выгодны переносы, поскольку в данный момент в территориальных общинах, горсоветах и облсоветах вообще нет их представителей, в случае проведения голосования в запланированные сроки партия Зеленского может с треском провалиться. Особенно на фоне невероятной победы на парламентских выборах.