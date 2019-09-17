Что нужно учитывать при выборе унитаза?

При выборе унитаза нужно учитывать несколько показателей

Покупка унитаза может стать настоящей проблемой, если не знать основных критериев его выбора. Ознакомившись с главными характеристиками унитазов, вы сможете сделать верное решение в сторону подходящего оборудования.

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Конструкция унитаза

Сантехническое оборудование такого типа представлено несколькими видами:

Консольный (или подвесной) унитаз. Может устанавливаться в ванных комнатах большого или маленького метража, т.к. в любом случае не загромождает пространство – все коммуникации скрываются за стеной. Эти модели также популярны благодаря возможности регулировки высоты чаши на этапе крепления к инсталляции.

Классический напольный. Отличается от предыдущего вида простотой монтажа и меньшей стоимостью. Это и объясняет востребованность модели на современном рынке.

Приставной. Такой тип крепления таких мало чем отличается от напольных, но бачок и коммуникации могут скрываться в стене. Этот вариант больше подходит для ванных комнат с немалой площадью.

Выбор модели необходимо делать с учетом площади ванной комнаты и собственных предпочтений. Индивидуально также подбираются и другие параметры.

Форма чаши

Форма чаши определяет качество очистки поверхности от загрязнений. Воронкообразные модели обеспечат быстрый и хороший смыв благодаря расположению отверстия по центру, а круговой спуск воды не допустит образования брызг.

Экономичность и удобство эксплуатации такой чаши спорно по той причине, что для ее очистки необходимо большое количество воды. Также стоит учитывать, что из-за формы этого типа будут образовываться неприятные брызги. Несмотря на это, такие модели до сих пор остаются актуальными из-за своей невысокой стоимости.

Козырьковая – отличается расположением отверстия и небольшим выступом перед ним. Чаша унитаза с такой особенностью позволяет попадать нечистотам сразу в сток, а оставшиеся загрязнения дочиста смываются под давлением воды. Такой козырек также служит системой антивсплеск: он создает круговорот воды, который позволит избежать появления брызг.

Типы слива

Существует несколько видов выпуска. Горизонтальный подвод канализационных труб делается прямо в стену. Такой тип больше актуален для многоквартирных комплексов

Вертикальный вариант выпуска выводится с пола. Этот способ характерен для частных домов или коттеджей.

Чтобы подобрать подходящий слив, определите тип труб, который есть в вашей квартире или доме и, исходя из этого, выбирайте подходящую модель унитаза.

Из какого материала сделан

Самым распространенным и доступным материалом считается фаянс. Он долговечный и прочный, с невысокой пористостью, защищен от влаги надежным слоем эмали.

Не отстает от него и фарфор. Изделия из него изготавливают с применением той же белой глины, но с примесью определенных элементов, которые добавляют унитазу уникальные технические характеристики.

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