Что делать если, срочно нужны деньги?

Абсолютно все беспокоятся о собственной финансовой безопасности и стараются совершать расходы в соответствии с личным заработком. Однако, как показывает практика, возникают такие ситуации, которые немыслимо даже представить, а тем более предугадать, о какой сумме придется беспокоиться в дальнейшем.

При возникновении финансовых проблем не обязательно просить срочно деньги в долг у друзей и знакомых. Есть другой выход из сложившейся ситуации.

Решение финансового вопроса — есть!

Порой сроки настолько сжатые, что нет времени ходить по банковским учреждениям, предоставляя множество документов, подтверждающих платежеспособность и благонадежность, искать поручителей или залоговое имущество.

Или что делать, если в банках уже имеются непогашенные кредиты, или впереди официальные выходные, нарушающие важные планы? Причин действительно множество и, к счастью, найти выход можно прямо сейчас!

Для этого достаточно воспользоваться услугами МФО, специализирующейся на оказании срочной финансовой помощи. Особенность взаимного сотрудничества с клиентом заключается в том, что получить деньги в долг легко без предоставления лишних справок о доходах, кредитной истории, утомляющих очередей и залога. Требуемый пакет документов состоит всего из двух позиций – паспорта и индикационного кода.

Каждому совершеннолетнему гражданину страны остается подать заявку и оформить займ в отделении компании – процесс занимает около 20 минут! После чего сумма, указанная в договоре, выдается на руки или зачисляется на карту любого банка.

Прозрачные условия и безопасная сделка

Менеджеры сразу озвучивают условия сотрудничества, не скрывая важные нюансы. Это позволяет клиентам оценить преимущества, а также свои возможности для своевременного внесения процента или погашения полной суммы.

С момента подписания договора, действующего до полного выполнения всех обязательств каждой из Сторон, у должника есть время (фиксируемый льготный период), в течение которого необходимо закрыть кредитную сделку или увеличить отсрочку платежа.

Срок погашения задолженности составляет 7-14 дней. При этом у клиента есть возможность не вносить сумму долга целиком, а выплачивать только процентную ставку (2%/день). Погашение кредита осуществляется также легко, как и оформление. Можно проводить операции через мобильный банкинг, официальный сайт или терминал.

Для получения наличных или перевода на банковскую карту достаточно выполнить одно из действий:

оставить заявку онлайн;

позвонить на горячую линию;

посетить отделение в вашем городе.

Организация ШвидкоГроші оказывает услуги на территории всей Украины, поэтому не имеет значения местонахождение, будь то областной центр или небольшой городок – деньги на личные нужды поступят в кратчайшие сроки на выгодных условиях! А при повторном обращении процесс осуществляется в течение пяти минут. Ведь мы ценим порядочных клиентов, выполняющих кредитные обязательства и стараемся обеспечить обслуживание на высшем уровне!