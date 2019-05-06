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ЧП в Шереметьево: аэропорт поглумился над жертвами – ВИДЕО

06 мая, 18:30
ЧП в Шереметьево: аэропорт поглумился над жертвами – ВИДЕО - фото 1
ЧП в Шереметьево: аэропорт поглумился над жертвами – ВИДЕО

В воскресенье, 5 мая, в московском аэропорту "Шереметьево" сгорел пассажирский самолет. В результате трагедии погиб 41 человек. Но кому-то захотелось посмеяться…

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И этим кем-то оказались сами сотрудники аэропорта! В сети с молниеносной скоростью распространяется ролик, где видно, как работники Шереметьево комментируют посадку лайнера.

"Нормально полыхает", "Нормально сел, с огоньком", - заявили "зрители" трагедии.

Видеоролик не на шутку разозлил пользователей соцсетей. Многие комментаторы отмечают, что сотрудники аэропорта, мягко говоря, ведут себя не по-человечески.

Информации о служебной проверке работников "Шереметьево" пока не поступало.Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 - как и все русское - крайне ненадежны. Они были построены впопыхах, чтобы утереть нос Боингам и Аэробусам, на проект были потрачены колоссальные деньги - все делалось "стахановскими темпами", а на выходе ожидаемо получились "потемкинские деревни". Расплачивать в итоге пришлось человеческими жизнями.

 
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Москва ЧП самолет Новости Россия Авария Sukhoi Superjet 100
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