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ГБР открыло дело на Черновол. Причина хорошо известна – ВИДЕО

09:24
ГБР открыло дело на Черновол. Причина хорошо известна – ВИДЕО - фото 1
ГБР открыло дело на Черновол. Причина хорошо известна – ВИДЕО

Во вторник, 28 января, экс-нардеп Татьяна Чорновол проникла на охраняемую территорию ГБР. В ответ в бюро решили открыть дело.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительной информации, около 11:00 28 января 2020 упомянутая особа проникла на охраняемую территорию Государственного бюро расследований по адресу: г.. Киев, ул. С. Петлюры, 15 через забор с колючей проволокой. После этого она зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон. В связи с этим, особа была выведена из зала проведения брифинга. К тому же, во время сопровождения к выходу, она оказывала сопротивление стражам порядка", - говорится в сообщении.

По факту действий экс-нардепа открыто уголовное производство ("Нарушение общественного порядка, с сопутствующим сопротивлением правоохранителям" ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины политику грозит срок от 2 до 5 лет.

Напомним, Кива пожаловался в полицию на "избиение" ветераном АТО.

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Татьяна Чорновол ГБР Новости Украина
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