Порвали ногу: Чорновол пожаловалась на силовой прием ГБР

Порвали ногу: Чорновол пожаловалась на силовой прием ГБР

Экс-нардеп Татьяна Черновол пожаловалась на силовые приемы ГБР, примененные во время ее задержания.

Об этом политик написала в Facebook.

"Спецназ ГБР умышленно скрутил мне ногу силовым приемом, похожим на тот, которым скручивают шею. Вот вывод МРТ для понимания, насколько все серьезно. И добавляю фото лица, лично этим руководившим: с "азовской" бородой на первом плане - Калашников Андрей Сергеевич", - написала Чорновол и приложила обещанный снимок МРТ.

"МР-признаки субтотального разрыва передней крестообразной связки, контузии латерального мыщелка бедренной кости, обеих мыщелков берцовой кости патерциального повреждения медиальной коллатеральной связки и медиального держателя наколенника", - говорится в документе.

Напомним, 28 января экс-нардеп Татьяна Чорновол проникла на охраняемую территорию ГБР. В ответ бюро решило открыть дело. Больше читайте здесь.