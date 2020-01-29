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Порвали ногу: Чорновол пожаловалась на силовой прием ГБР

13:59
Порвали ногу: Чорновол пожаловалась на силовой прием ГБР - фото 1
Порвали ногу: Чорновол пожаловалась на силовой прием ГБР

Экс-нардеп Татьяна Черновол пожаловалась на силовые приемы ГБР, примененные во время ее задержания.

Кива пожаловался в полицию на "избиение" ветераном АТО.

Об этом политик написала в Facebook.

Порвали ногу: Чорновол пожаловалась на силовой прием ГБР - фото 195035

"Спецназ ГБР умышленно скрутил мне ногу силовым приемом, похожим на тот, которым скручивают шею. Вот вывод МРТ для понимания, насколько все серьезно. И добавляю фото лица, лично этим руководившим: с "азовской" бородой на первом плане - Калашников Андрей Сергеевич", - написала Чорновол и приложила обещанный снимок МРТ.

Порвали ногу: Чорновол пожаловалась на силовой прием ГБР - фото 195036

"МР-признаки субтотального разрыва передней крестообразной связки, контузии латерального мыщелка бедренной кости, обеих мыщелков берцовой кости патерциального повреждения медиальной коллатеральной связки и медиального держателя наколенника", - говорится в документе.

Порвали ногу: Чорновол пожаловалась на силовой прием ГБР - фото 195033

Напомним, 28 января экс-нардеп Татьяна Чорновол проникла на охраняемую территорию ГБР. В ответ бюро решило открыть дело. Больше читайте здесь.

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Татьяна Чорновол ГБР Новости Украина
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