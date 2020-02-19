"Черный ящик" лайнера МАУ получил повреждения – Иран

"Черный ящик" лайнера МАУ получил повреждения – Иран

"Черный ящик" со сбитого украинского лайнера "МАУ" получил серьезные повреждения.

Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.

"Черный ящик претерпел серьезные повреждения и министерство обороны попросило оборонные предприятия о ее реставрации. Черный ящик сначала восстановят, а затем расшифруют", - сказал Хатами.

Напомним, что ранее Тегеран намеревался передать "черные ящики" Франции из-за отсутствия нужных специалистов. Позже Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики с запросом о передаче самописцев.

В ответ Иран заявил о согласии с требованием украинской стороны, однако позже он отказался от своих слов. Как уточнил Тегеран, сначала иранцы должны сами попытаться расшифровать бортовые самописцы, а уже после привлечь иностранных специалистов. Подробности читайте по ссылке.