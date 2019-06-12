Чернобыльская АЭС продаст старые поезда - ФОТО

Чернобыльская АЭС продаст старые поезда - ФОТО

Чернобыльская АЭС выставила на аукцион несколько поездов.

Как стало известно СМИ, госпредприятие планирует сбыть три тепловоза и три железнодорожные цистерны.

Стартовая цена вопроса - 5 млн 657 тыс. гривен. Желающие приобрести составы смогут подать заявки на ProZorro до 30 июня 2019. 1 июля состоится и сам аукцион.

Отметим, что на фоне популярности сериала HBO "Чернобыль" на Западе значительно возрос интерес к Припяти. Поэтому не исключено, что у ЧАЭС выгорит очень выгодная сделка.

А вот что будет делать покупатель с приобретенным имуществом – другой вопрос. Наверняка составы не простые, а радиационные, так что вряд ли они подлежат вывозу из зоны отчуждения

Напомним, после показа порвавшего весь мир сериала на запрещенную для свободного посещения территорию массово стали прорываться нелегальные туристы. Впрочем, всерьез повысились и заявки на посещение заброшенной территории по закону.