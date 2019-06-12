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Чернобыльская АЭС продаст старые поезда - ФОТО

19:00
Чернобыльская АЭС продаст старые поезда - ФОТО - фото 1
Чернобыльская АЭС продаст старые поезда - ФОТО

Чернобыльская АЭС выставила на аукцион несколько поездов.

Чернобыль от HBO: что придумали создатели сериала, а что было на самом деле?

Как стало известно СМИ, госпредприятие планирует сбыть три тепловоза и три железнодорожные цистерны.

Стартовая цена вопроса - 5 млн 657 тыс. гривен. Желающие приобрести составы смогут подать заявки на ProZorro до 30 июня 2019. 1 июля состоится и сам аукцион.

Чернобыльская АЭС продаст старые поезда - ФОТО - фото 182596

Отметим, что на фоне популярности сериала HBO "Чернобыль" на Западе значительно возрос интерес к Припяти. Поэтому не исключено, что у ЧАЭС выгорит очень выгодная сделка.

А вот что будет делать покупатель с приобретенным имуществом – другой вопрос. Наверняка составы не простые, а радиационные, так что вряд ли они подлежат вывозу из зоны отчуждения

Чернобыльская АЭС продаст старые поезда - ФОТО - фото 182597

Напомним, после показа порвавшего весь мир сериала на запрещенную для свободного посещения территорию массово стали прорываться нелегальные туристы. Впрочем, всерьез повысились и заявки на посещение заброшенной территории по закону.

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Чернобыль Чернобыль от HBO поезд Новости Украина
ЦТС
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