Чернобыль от HBO привел к массовому сталкерству в Зоне отчуждения (ВИДЕО)

В Чернобыльской зоне - нашествие сталкеров

После показа порвавшего весь мир сериала на запрещенную для свободного посещения территорию массово стали прорываться нелегальные туристы. Впрочем, всерьез повысились и заявки на посещение заброшенной территории по закону.

Невероятный успех сериала "Чернобыль" от HBO привел к тому, что по всей Зоне отчуждения начали массово отлавливать как подготовленных сталкеров, так и вообще не отдающих себе отчет блогеров.

Последние лезут на зараженные объекты, трогают руками загрязненные радиацией одежду пожарных, а также снимают веселые видосики, стремясь увеличить количество подписчиков на своих страницах и каналах.

Правоохранителям же ничего другого не остается, кроме как отлавливать нелегалов и выдворять их подальше из Зоны. Только вот площадь, где совсем не просто так запрещено длительное пребывание человека, слишком велика для того, чтобы преградить дорогу всем сталкерам и блогерам.

Даже беглый анализ YouTube показывает, что с начала мая Зону отчуждения нелегально посетили как минимум несколько сотен людей. При этом все они заходили в помещения, которые уже давно считаются аварийными, трогали зараженные радионуклидами вещи и, возможно, унесли их с собой.

Впрочем, на территорию самой крупной экологической катастрофы благодаря сериалу съезжаются и обычные туристы. Представители фирм, организовывающие официальные экскурсии в 30-километровую зону, говорят о повышении количества заказов с момента показа первого эпизода сериала как минимум на 40%.

А тот факт, что после показа пятой серии это число увеличится, вообще не подвергается сомнению. Только вот если получившие пропуск туристы практически не подвергают свою жизнь опасности, поскольку их не заводят в разрушающиеся здания и не подпускают к слишком зараженным объектам, а перед выездом из Зоны подвергают досмотру и дозиметрическому контролю, о сталкерах такого не скажешь. А количество идиотов, желающих увезти с собой какой-нибудь артефакт, очень велико. И дело совсем не в том, что за вывоз любого, даже не фонящего предмета с зараженной территории - подсудное дело, а в том, что тащат зачастую именно те вещи, которые заставляют счетчики Гейгера вопить о превышении гамма-лучей.

Даже прикосновение к подобным предметам может привести к возникновению серьезных проблем, а контакт с ними в течение суток и вовсе способен вызвать лучевую болезнь.