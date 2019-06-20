Почему произошла авария на ЧАЭС: Простые ответы на сложные вопросы

Почему произошел взрыв на ЧАЭС?

После выхода в эфир сериала "Чернобыль" от HBO количество интересующихся трагедией 86-го года на атомной электростанции резко возросло. Почему же взрыв на режимном объекте, работы на котором по умолчанию должны проводиться с особой осторожностью, стал возможен?

В принципе, ответ на этот вопрос полноценно раскрывается в американском сериале канала HBO .

Если же простыми словами описывать причины Чернобыльской катастрофы, то случилась она из-за ряда просчетов конструкторов, а также беспрецедентной халатности.

Виноват Совок

Именно смесь желания выслужиться и не отменять давно запланированные центральным аппаратом КПСС испытания, а также допущенные конструкторами Института атомной энергии имени Курчатова косяки, привели к самой масштабной экологической трагедии за всю историю человечества. Но вина Совка в произошедшем все же является всецелой.

РБМК как бомба замедленного действия

Дело в том, что о недочетах реактора РБМК, который и был установлен на всех энергоблоках ЧАЭС, прекрасно знали. Но устранять их было слишком дорого, поэтому проблему решили традиционным для коммунизма способом: замолчали. Об том, что в реакторе этого типа при определенных условиях начиналась цепная реакция неконтролируемого повышения мощности, прекрасно знали многие ученые и функционеры партии, но сотрудникам АЭС об этом не говорили.

Ознакомлен с просчетами был и академик Александров, который руководил внедрением реактора на электростанции.

В целом, если бы инженерам дали возможность признать ошибки, а персоналу ЧАЭС провели бы четкий инструктаж, при каких условиях может возникнуть ЧП, ничего бы не произошло. Но этого не сделали. Почему? Ответить на этот вопрос вы можете и сами.

Человеческий фактор

Второй же причиной трагедии стала человеческая ошибка, допущенная персоналом станции. Заместитель главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС Анатолий Дятлов, хоть и должен был осознавать возможные последствия ЧП, понятия не имел, что происходит внутри реактора при эксперименте. И очень не хотел сообщать наверх о том, что испытания возможностей реактора обеспечивать насосы станции собственной электроэнергией в случае ее полного обесточивания отменены. Поэтому он и пошел на крайние меры, вручную отключив все системы безопасности.

Когда же ситуация вышла из-под контроля, остановить ядерную реакцию было уже невозможно. Но работники станции думали, что сумеют урегулировать процесс с помощью нажатия кнопки аварийной защиты ядерного реактора, той смой "АЗ-5".

Очевидец аварии на ЧАЭС Богдан Столярчук рассказывает о катастрофе:

По замыслу конструкторов это должно приводить к практически полной остановке химических процессов путем торможения нейтронов стержнями с их поглотителем. Только вот наконечники этих стержней были сделаны из графита, который при соприкосновении с ядерным топливом может в несколько раз повысить мощность выделяемой энергии.

Это и было последней каплей цепной реакции. Крышка РБМК буквально взлетела в воздух, а уже затем произошел второй, ядерный взрыв, который и разрушил четвертый энергоблок.