Чемпионский бой украинца Постала перенесли во второй раз

Постолу отменяют бой второй раз подряд

Поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе между прославленным украинцем Виктором Постолом и Хосе Рамиресом должен был состояться еще 1 февраля в Китае. Но тогда из-за вспышки коронавируса бой отменили.

Теперь же, когда болячка выбралась из Китая и распространилась по всему миру, поединок пришлось отложить на неопределенный срок.

В среду, 1 апреля, об этом заявил глава компании Top Rank Боб Арум. По его словам, последней актуальной датой боя было 9 мая. На ринг Постол должен был выйти в США, но коронавирус пришел туда.

- Это просто ужасно и для Хосе Карлоса, и для Виктора. Они дважды начинали тренировочный лагерь, а их схватку дважды пришлось отменить. Но эти парни настоящие профессионалы. И когда все это закончится, они подарят болельщикам во Фресно просто невероятный перформанс. Бой состоится. Главное - чтобы ничто не угрожало безопасности спортсменов и болельщиков", – подчеркнул Арум.

Когда именно у Постола появится возможность забрать чемпионский титул, неизвестно. К слову, ранее он уже был чемпионом. После сенсационного нокаута аргентинца Лукаса Матисса в 2015-м году он уже носил пояс чемпиона мира по версии WBC. Правда, уже в следующем бою украинец проиграл Теренсу Кроуфорду.

Сумеет ли Постол побить непобедимого Рамиреса, который из 25 боев 17 завершил нокаутом, вопрос очень интересный. Букмекеры будут явно не на его стороне.

Спрогнозировать же, когда в Китае нормализуется ситуация, невозможно. Инфекция распространяется крайне стремительно, не смотря на объявленный в уже четырех городах-многомиллионниках карантин. В данный момент без транспортного сообщения с внешним миром остались жители Чиби, Эчжоу, Хуангана и Ухани. Известно, что коронавирус поразил не менее 633 человек только в КНР. 95 заболевших находятся в критическом состоянии, а количество умерших приближается к 30. И это лишь официальные данные, которые могут не иметь ничего общего с действительностью.