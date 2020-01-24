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Чемпионский бой украинца отменили из-за коронавируса в Китае

16:00
Виктор Постол на выйдет на ринг 1 февраля - фото 1
Виктор Постол на выйдет на ринг 1 февраля

Виктор Постол, который является претендентом на сразу два пояса WBC и WBA в полусредней весовой категории, должен был выйти на ринг против Хосе Рамиреса 1 февраля, но поединок в указанную дату не состоится.

Представитель украинского спортсмена и президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум в пятницу, 24 января, заявил о том, что организаторы титульного боя решили перестраховаться.

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Поскольку выступить против американца Постол должен был в китайском Хайкоу, а в КНР сейчас бушует эпидемия опасного и доселе неизвестного вируса, дату проведения боя решили отложить. Объявят ее позже.

"Здоровье и безопасность наших бойцов и всех, кто работает над событием, - это самое важное. Ожидаем, что ситуация вскоре удастся взять под контроль. Надеемся на организацию боя в Mission Hills Haikou в ближайшем будущем", - подчеркнул Арум на своей странице в Twitter.

Напомним, для Виктора Постола возможность забрать чемпионство будет уже второй. После сенсационного нокаута аргентинца Лукаса Матисса в 2015-м году он уже носил пояс чемпиона мира по версии WBC. Правда, уже в следующем бою украинец проиграл Теренсу Кроуфорду.

Сумеет ли Постол побить непобедимого Рамиреса, который из 25 боев 17 завершил нокаутом, вопрос очень интересный. Букмекеры будут явно не на его стороне.

Спрогнозировать же, когда в Китае нормализуется ситуация, невозможно. Инфекция распространяется крайне стремительно, не смотря на объявленный в уже четырех городах-многомиллионниках карантин. В данный момент без транспортного сообщения с внешним миром остались жители Чиби, Эчжоу, Хуангана и Ухани. Известно, что коронавирус поразил не менее 633 человек только в КНР. 95 заболевших находятся в критическом состоянии, а количество умерших приближается к 30. И это лишь официальные данные, которые могут не иметь ничего общего с действительностью.

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