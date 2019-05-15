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На Порошенко подали в суд. Опять

15 мая, 19:00
На Порошенко и Сытника подали в суд: названа причина - фото 1
На Порошенко и Сытника подали в суд: названа причина

Нардеп Борислав Розенблат подал в суд на Петра Порошенко и Артема Сытника.

Розенблат не смог пояснить свои доходы в Германии

Об этом сообщает скандальный Окружной админсуд Киева.

"Слуга народа" просит Фемиду установить правомочность президента касательно назначения главы НАБУ. Определенные претензии у Розенблата есть и к шефу бюро Артему Сытнику. По мнению нардепа, действия следователя являются незаконными.

Суд пообещал прислушаться к доводам одиозного чиновника и решить вопрос об открытии производства. Отметим, что самого Розенблата заподозрили в коррупции, так что его обида на НАБУ вполне объяснима. Ранее его исключили из БПП и лишили депутатской неприкосновенности.

Дело против одиозного депутата длится уже не первый год.

Напомним, экс-губернатор Полтавской области Валерий Головко решил оспорить свое увольнение Петром Порошенко у Фемиды.

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Борислав Розенблат Петр Порошенко Артем Сытник НАБУ суд Новости Украина
Окружной админсуд Киева
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