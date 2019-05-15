На Порошенко подали в суд. Опять

19:00 15 мая,

На Порошенко и Сытника подали в суд: названа причина

Нардеп Борислав Розенблат подал в суд на Петра Порошенко и Артема Сытника.

Об этом сообщает скандальный Окружной админсуд Киева.

"Слуга народа" просит Фемиду установить правомочность президента касательно назначения главы НАБУ. Определенные претензии у Розенблата есть и к шефу бюро Артему Сытнику. По мнению нардепа, действия следователя являются незаконными.

Суд пообещал прислушаться к доводам одиозного чиновника и решить вопрос об открытии производства. Отметим, что самого Розенблата заподозрили в коррупции, так что его обида на НАБУ вполне объяснима. Ранее его исключили из БПП и лишили депутатской неприкосновенности.

Дело против одиозного депутата длится уже не первый год.

Напомним, экс-губернатор Полтавской области Валерий Головко решил оспорить свое увольнение Петром Порошенко у Фемиды.