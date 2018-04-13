Железный человек: Как гениальный алкоголик стал своим в каждом доме

12:30 , Сегодня , Сегодня

Железный человек - наш любимый супергерой / кадр из к/ф

26 апреля на экраны выходит очередное творение Marvel - «Мстители: Война бесконечности». Накануне мировой премьеры блокбастера Без Табу рассказывает о главных действующих персонажах вселенной кинокомиксов. Сегодня мы поговорим об одном из самых популярных супергероев Marvel - Железном человеке.

Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. А также тот еще бабник, алкоголик и гениальный изобретатель Тони Старк (он же - «Железный человек») является пионером кинематографической вселенной Marvel. Именно с этого супергероя стартовал конвейер фильмов, который на данный момент насчитывает уже 18 полнометражных картин. При этом Тони Старк - один из немногих в команде «Мстителей», кто не имеет врожденных или приобретенных суперсил.

Железный человек - в шлеме навек. Эволюция самого харизматичного супергероя

Главное оружие Тони Старка – интеллект и миллиарды долларов. И, конечно, парочка костюмов «Железного человека», но он сам их именует не иначе, как высокотехнологичный протез. Беспорядочные сексуальные половые связи, уймы денег, которые можно спустить на покупку безделицы, эгоизм, страсть к виски и самоуверенность. Все это про героя, на которого возложена небывалая ответственность, - раз за разом спасать мир.

Тони Старк в зените славы

Впервые супергерой появился в комиксе Tales of Suspense в 1963 году, однако настоящая старковская лихорадка началась 2 мая 2008 года, когда на большие экраны вышла первая часть триквела под названием «Железный человек».

Железный человек – не фильм, а полная импровизация

Миллиардер и владелец компании Stark Industries, которая является главным поставщиком вооружения для американской армии, в первой части трилогии начинает свой путь в Афаганистане. По стечению обстоятельств он попадает в плен к террористам. Но вместо того, чтобы воссоздать для них свое же оружие где-то в пещере, он предпочитает соорудить кибер-броню для побега. Побег удался, мировоззрение Тони Старка меняется, он прикрывает производство оружия, увидев, что оно служит во благо не только американской армии. В тоже время его новой технологией интересуются недружелюбные члены совета директоров Stark Industries. Для решения всех проблем Тони Старк становится Железным человеком.

Железный человек – смотрите трейлер первой части фильма

У первой части «Железного человека» интересная история. Фильм хотели снять еще в 90-е годы на волне успеха «Бэтмена» от Тима Бертона. Права на экранизацию истории супергероя были у Universal, Fox, New Line Cinema и только в начале нашего века оказались у Marvel Studios.

На роль Тони Старка претендовали Николас Кейдж, Том Круз и на тот момент актер второго плана Сэм Рокуэлл. Режиссерское кресло занимали в свое время Джосс Уидон («Баффи: Победительница вампиров», позже - «Мстители») и Ник Кассаветес («Альфа Дог», «Дневник памяти»). Но в результате творцом был назначен тогда скромный Джон Фавро.

Железный человек - рождение легенды

Роль Тони Старка доверили восставшему из небытия Роберту Дауни-младшему, также в проект были привлечены Гвинет Пэлтроу, Джефф Бриджес и другие. А вот сам сценарий оказался сыроват - сюжет и все действия были прописаны, чего не скажешь о диалогах. Позднее Джон Фавро признался, что многие диалоги были чистой импровизацией актеров. Причем снимались они как минимум в две камеры и несколько раз по просьбе перфекциониста Дауни-младшего.

Картина с бюджетом в $140 млн собрала за все время проката $585 млн. Первый «Железный человек» стал классикой жанра и определил судьбу фильмов о супергероях на годы вперед.

«Железный человек 2» - каково это быть героем

После событий первого фильма проходит полгода. Миллиардер, филантроп, изобретатель Тони Старк учится жить со своим признанием в том, что он «Железный человек». Политическая верхушка и вооруженные силы США желают заполучить технологию кибер-брони. А в это время недруг из прошлого – сын русского ученого из компании Stark Industries Иван Ванко – желает отмщения своей семьи.

Железный человек 2– смотрите трейлер фильма

Продолжению удалось избежать «синдрома второго альбома» во многом благодаря семейной атмосфере на съемках. Режиссер Джон Фавро со всей устоявшейся актерской братией буквально наслаждались процессом сьемок. Без проблем в команду влились и новенькие - Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы, Микки Рурк – Иван Ванко, Сэм Рокуэлл - Джастин Хаммер.

Наташа в команде

Летний блокбастер «Железный человек 2» с более крутым графикой и даже глубокой идеей по типу «трепаться - одно, а быть Железным человеком – другое» стал отличным продолжением истории Старка. С точки зрения зрителя и фаната. Тем более, что «Железный человек 2» как фильм Спилберга «Первому игроку приготовиться» - сундук с пасхалками и отсылками в рамках вселенной Marvel.

Безумный русский в исполнении Микки Рурка

Так Сэмюэл Л. Джексон, появляясь в сцене после титров, толсто намекает на проект «Мстители». Еще одну отсылку на фильм о боге молний и грома Торе мы слышим из уст агента Щ.И.Т. Фила Колсона. Не обошлось и без визуальной отсылочки в виде кривой разработки щита на будущий фильм «Первый мститель» о Капитане Америка. Фанаты такое обожают.

Быть или казаться

Итак, фильм с бюджетом в $200 млн поднимает кассу в три раза больше – $620 млн. Значит, быть третьему фильму. Он выходит на экраны три года спустя.

«Железный человек 3»: Что важнее — человек или костюм?

Тони Старк после событий фильма «Мстители» больше не так самоуверен. Теперь он одержим вопросом безопасности близких ему людей, штопает кибер-костюмы круглые сутки и страдает паническими атаками. В это же время на одном фронте появляется загадочный международный террорист Мандарин, а на другом – знакомые из прошлого, которые несут с собой только неприятности для миллиардера.

Железный человек 3 – смотрите трейлер фильма

Процесс создания третьей части затормозился из-за вопроса правообладания. Права на одних героев принадлежат одной студии, а других – другой. И надо долго и нудно договариваться, как любил Доктор Стрэндж. Но студия Walt Disney, как громадный коммерческий монстр, решила все радикально, просто купив активы 21st Century Fox за $52,4 млрд, завладев правами на всех самых популярных комиксных героев.

А пока Walt Disney занималась шопингом, на режиссерском кресле Джона Фавро сменил Шейн Блэк («Поцелуй навылет», именно этот фильм реанимировал карьеру Дауни-младшего). И «Железный человек» преобразился кардинально. Теперь это откровенный триллер с более реальными злодеями и угрозами, но все с тем же шармом остроумных шуточек. А главное – это заслуженный финал для сольников о Тони Старке. Хотя его милую мордашку мы продолжаем видеть чуть ли не в каждом новом фильме Marvel. И, конечно, чтобы осознать степень ожидания третьего фильма надо просто вспомнить, что за все время проката он собрал 1 млрд и 200 млн долларов (не пытайтесь перевести эту сумму в гривны).

Дорогу молодым

Для фанатов Роберт Дауни-младший - навсегда наш Железный человек. Для самого актера - это ярлык. И необходимо признать, что ему пора покидать вселенную Marvel также пафосно и богато, как он ее прожил в шкуре своего героя.

Конечно, можно предполагать, что в свежем фильме «Мстители: Война бесконечности» Тони Старк просто красиво уйдет в сторонку, уступая будущее вселенной более молодым героям. «Железный человек» пережил потрясающую эволюцию на экране и дошел до логического завершения. Скорее всего, зрителям необходимо запастись платочками и валерьянкой для прощания с пионером киновселенной. Ведь Marvel наконец-то начнет убивать своих персонажей в промышленных масштабах. Мы ни на что не намекаем – это за нас делает трейлер новых «Мстителей»

Итак, «Мстители: Война бесконечности» - во всех кинотеатрах Украины, начиная с 26 апреля.

Настя Белова, Без Табу