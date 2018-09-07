Человек-невидимка: Зачем опальный Николя Саркози прибыл в Одессу

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Саркози и его новые спонсоры / Подробности

Автор Без Табу удивлен оживленной дискуссии в интернет-сообществе по поводу приезда в Одессу экс-президента Франции и не самого «большого друга» Украины Николя Саркози. На самом деле это событие имело какое-то значение для одного-максимум двух человек - комического дуэта Вити и Виталика.

Пожалуй, самую сильную волну гнева в соцсетях по поводу приезда в Украину Николя Саркози поднял советник главы областной полиции Руслан Форостяк. Его фэйсбучную заметку подхватили и подали так: «Саркози с одесскими сепаратистами организовали прокремлевскую сходку». И действительно, трактовать написанное Форостяком иначе проблематично.

Любопытно, что пост на странице помощники главного полицейского Одессы исчез через несколько часов. Дело было сделано, механизм #Зрады запущен (как СБУ пропустила друга Путина? Почему патриоты не блокируют это без пяти минут уголовника?), можно было и подчистить виртуальные письмена.

#Зрада тотальная

Рупор одесской полиции то ли не знал, а ориентировался на слухи, то ли специально умолчал о том факте, что Саркози приехал в Одессу не подпольно – бывшего французского президента с темным бэкграундом принимало… руководство Одесского областного совета во главе с председателем собрания Анатолием Урбанского.

Для проведения «антигосударственного» (по словам Руслана Форостяка) саммита было выбран дом приемов областного совета, а не какая-то частная забегаловка или кинотеатр одного из одесских сепаратистов - медиамагната Артема Вознюка. Глава облсовета и его зам Юрий Димчогло великодушно приняли Черноморский саммит, тепло встретили Саркози и даже высадили с ним деревья в знак украино-французской дружбы.

Дружбе крепнуть? (с)

К слову, сам Анатолий Урбанский (разумеется, член президентской команды) понял, что лучше общение с токсичным Саркози не выставлять на показ, ибо с подачи недалекого (будем называть вещи своими именами) Форостяка ореол вокруг встречи сложился очень неприятный. Но и замолчать о саммите было нельзя, поэтому Урбанский ничего лучше не придумал, чем в качестве главной #Перемоги мероприятия подать переговоры…с делегацией Аджарии. Да, неловко, конечно, но выкрутился.

Люди президента Порошенко в поисках путей сохранения репутации

Ну, а теперь к главным действующим лицам, которые и заказали приезд в Одессу «ВИП-персоны». «Звезды» одесского «Оппоблока» Виталий Саутенков и Виктор Баранский начали и активно ведут активную предвыборную кампанию, им нужно попасть в Верховную Раду, нужно создавать подходящую медийную картину и высокий статус. Уже довольно давно Баранский и его коллега не зарабатывают себе пиар-очки раздачей пеналов и канцтоваров детям из глубинки.

Приезд даже такого, мягко говоря, неоднозначного персонажа для Украины, как Саркзои даст в копилку куда больше монет (это докажет любой депутат Онищенко с массовым завозом ван Даммов и прочих Джейсонов Стетхэмов). Кстати, сам «Черноморский саммит» для господ тоже не пустой звук. Эти олигархи местного разлива хорошо зарабатывают на грузоперевозках и имеют серьезные бизнес-связи с Европой. Можно сколько угодно петь «Смуглянку», но большие деньги делаются в других местах.

Рассматривать приезд Саркози в Одессу нужно не столько с позиции приезда «любителя Русского мира», сколько любителя больших и при этом легких денег. Саркози, по большому счету, всегда было все равно от коло получать деньги в этой жизни. Баранский и Саутенков дружно стали в один ряд, например, с Муаммаром Каддафи. Но это уже проблемы дуэта Вити и Виталика. Это их рекламная акция, и они понимали с кем связываются.

Саркози умел дружить со всеми

В подтверждении слов о рекламной акции «Саркози в Одессе» - визит экс-президента Франции в музей Западного и Восточного искусства. Для гостя придумали легенду – мол, учреждение только что открыли, специально к вашему визиту. Почему именно этот музей? Потому что один из его руководителей (на фото слева) Владимир Островский – оружие в борьбе Саутенкова-Баранского против директора художественного музея Александра Ройтбурда. Именно Островский запустил бредовую утку о том, что Ройтбурд свои картины рисует фекалиями. В общем, для пары оппоблочников – «эксперт» Островский свой человек.

Искусство в массы по-одесски

День с Саркози прошел именно так, как и планировали заказчики. Такой себе ужин со звездой. Но внимание этому визиту было уделено неприлично много. Представьте, если бы Леонид Кравчук прилетел бы в Марсель, и это стало топ-темой у TF1. Клюнули даже те, у кого «Оппоблок» не покупал ни эфир, ни место на информационном сайте. Разумеется, персона Саркози для нашей страны далеко не дружественная, но в черных списках его нет, о нарушениях закона Украины нам тоже ничего известно не было. Поэтому лучшим способом освещения его визита был бы игнор. Мух от котлет наше медийное братство еще с трудом отличает.

Василий Бондаренко, Без Табу