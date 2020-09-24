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Бывший тренер "Зважені та щасливі" баллотируется в мэры Винницы от пророссийской партии

11:16
Узелков и Бойко - фото 1
Узелков и Бойко

Бывший боксер и шоумен Вячеслав Узелков решил и дальше топить свою репутацию - теперь он связался с партией Медведчука, Рабиновича и Кивы.

Вячеслав Узелков выдвинулся в мэры города Винница от ОПЖЗ. Об этом сам новоиспеченный политик написал у себе в соцсетях, а чтобы его подписчики не подумали, что это фейк - выставил постер с собой в цветах партии, также появились фото Узелкова с одним из лидеров этой пророссийской партии Юрием Бойко.

Вячеслав Узелков рассказал о причинах развода с женой после 20 лет брака

«Я иду в мэры от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Мне очень приятно быть в составе такой сильной команды, которая сделает наш город лучшим», - написал спортсмен в Instagram.

Шансов избраться у Узелкова не так уже и много - его конкурентами будут Владимир Гройсман и Александра Устинова из "Голоса", а потому не очень понятно, почему Слава решился на такой мезальянс.

Бывший тренер 'Зважені та щасливі' баллотируется в мэры Винницы от пророссийской партии - фото 205863

Узелков попал в ОПЗЖ

Напомним, перспективный боксер был брошен "под танки" промоутерами в 2010 и был жестоко бит Бейбутом Щуменовым. После этого карьера Узелкова закатилась, со временем нчались проблемы со здоровьем, однако он вместе с женой - Мариной их преодолели. Новый шанс Вячеслав Узелков получили благодаря шоу "Зважені та щасливі", где составил с женой ударный и яркий тандем. Однако инфантильность мужа утомила Марину, которая подала на развод с Узелковым и даже вернула себе прежнюю фамилию - в итоге он ушел и из проекта. И, как видим, пошел по наклонной, повторим путь еще одного шоумена - Ильи Кивы.

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Оппозиционная платформа - За життя Вячеслав Узелков Марина Боржемская Юрий Бойко Местные выборы 2020 Винница Зашквары Зважені та щасливі 9 Новости Украина
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