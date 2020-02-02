Бывший советник Зеленского анонсировал тур по России (ВИДЕО)

Комаровский засобирался в Россию

Доктор и блогер Евгений Комаровский, который почему-то пользуется бешеной популярностью среди ватников и адептов "русского мира", засобирался скататься на территорию страны-агрессора.

Желание явно не отличающегося патриотизмом деятеля метнуться на заработки по немытой вполне понятно: для коллаборантов деньги не пахнут, да и в России они чувствуют себя чрезвычайно уютно и комфортно.

Рекламу семинаров представителя рыгокоманды запилила у себя в Instagram одна из врачей Иркутска.

Согласно видосику с приглашением продающего юным мамам китайские термометры с Алиэкспресса с наклейкой "доктор Комаровский" и накруткой по цене в несколько раз, у соратника Бахтеевой, Богатыревой и других представителей их медицинской клоаки на апрель запланированы покатушки по российской глубинке.

Отдав едва ли не большую часть своих доходов - от 1500 до 3500 рублей, - жители Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы, Якутска и Иркутска смогут послушать советы Комаровского по поводу лечения болячек. Впрочем, для путинских фанатов из зауралья поход на семинар к прославленному доктору может стать единственной возможностью получить хоть какую-то консультацию у медиков.