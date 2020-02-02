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Бывший советник Зеленского анонсировал тур по России (ВИДЕО)

15:00
Комаровский засобирался в Россию - фото 1
Комаровский засобирался в Россию

Доктор и блогер Евгений Комаровский, который почему-то пользуется бешеной популярностью среди ватников и адептов "русского мира", засобирался скататься на территорию страны-агрессора.

Желание явно не отличающегося патриотизмом деятеля метнуться на заработки по немытой вполне понятно: для коллаборантов деньги не пахнут, да и в России они чувствуют себя чрезвычайно уютно и комфортно.

Коронавирус из Китая: Как не заболеть?

Рекламу семинаров представителя рыгокоманды запилила у себя в Instagram одна из врачей Иркутска.

Согласно видосику с приглашением продающего юным мамам китайские термометры с Алиэкспресса с наклейкой "доктор Комаровский" и накруткой по цене в несколько раз, у соратника Бахтеевой, Богатыревой и других представителей их медицинской клоаки на апрель запланированы покатушки по российской глубинке.

Отдав едва ли не большую часть своих доходов - от 1500 до 3500 рублей, - жители Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы, Якутска и Иркутска смогут послушать советы Комаровского по поводу лечения болячек. Впрочем, для путинских фанатов из зауралья поход на семинар к прославленному доктору может стать единственной возможностью получить хоть какую-то консультацию у медиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Однажды совет доктора Комаровского очень сильно облегчил мне жизнь. Когда Андрей в три с половиной года заболел ветрянкой перед семьей встал извечный вопрос «купать или не купать?»‍️ Слава Богу и Евгению Олеговичу, что здравый смысл победил и мы начали купать его каждые 3-4 часа в воде с небольшим количеством соды, которая, как оказалось, снимает зуд! И это было прямо спасение в первые дни. В общем, расчес у Андрея один и на носу (потому что долгое вымачивание лица в ванной он как-то не оценил). Короче, когда в три года Паха заболел ветрянкой мы действовали уже по отработанной схеме. Результат - один маленький рубчик угадайте где? Опять на носу и по той же причине. . Теперь всем пациентам советую этот способ. И очень надеюсь на новые полезные советы 17 апреля (это если кто ещё не знал). Да и просто посмотреть вживую на доктора-легенду интересно. .

Публикация от Ирина Духовникова (@irinadukhovnikova)

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