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"Бунт" в Харьковском диспансере: Врачи массово уходят с работы

Вчера, 23:00
Бунт в Харьковском диспансере: Врачи массово уходят с работы - фото 1
Бунт в Харьковском диспансере: Врачи массово уходят с работы

Врачи Харьковского областного диспансера массово увольняются с работы.

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Об этом рассказала директор больницы Ирина Пирогова.

"Может массовый психоз, не знаю. (Медики – прим. ред.) боятся заболеть. Хотя средства защиты есть. Может ситуация, вчера состоялась на территории учреждения, тоже вызвала обострение, выбила из психологического равновесия", - заявила врач и объяснила, с чем это связано.

"Индивидуально разговаривала с каждым. По мере того, как наступал момент, что повезут больных, отказалось людей 40. И вот на сегодня отказались еще людей 15. Кто освобождается, кто пишет объяснение, что не хочет работать с COVID-19", - сказала главрач.

На данный момент медучреждению не хватает около 25 медсестер и 5 анестезиологов.

Что было ранее?

22 июня "чернобыльцы" заблокировали Харьковский областной диспансер радиационной защиты и отказались пропускать на территорию медучреждения больных коронавирусом. По мнению протестующих, больница не приспособлена для лечения зараженных COVID-19.

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Громадське
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