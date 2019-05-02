"Будет интересно": в команде Зе рассказали об инаугурации

14:30 02 мая,

"Будет интересно": в команде Зе рассказали об инаугурации

Член креативной группы штаба Зе Юрий Костюк рассказал некоторые подробности о будущей инаугурации Владимира Зеленского.

По словам креативщика, на данный момент точная дата присяги еще никому неизвестна.

"Пока что не знаем. Мне кажется, что ЦИК должна назначить дату инаугурации (дату назначает Верховная Рада - прим. ред.), а как готовимся – думаем о "фишечках". Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем".

А вот с самим процессом сторонники Зеленского для себя все более-менее прояснили.

"Есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и исполнять. А потом – еще что-нибудь придумаем. Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, это будет интересно", - подчеркнул Костюк.

Напомним, журналистам удалось узнать, когда именно Зеленский станет президентом. Итак, вероятной датой инаугурации является 28 мая. Данное число не случайно. По закону, глава государства не имеет право распускать парламент, если до выборов остается меньше полугода. Полгода до парламентских выборов - это 27 мая 2019 года.

В то же время в штабе Зе не исключают и других трактовок закона, согласно которым полномочия парламента заканчиваются 16 декабря 2019. Следовательно, президент сможет послать Раду далеко и надолго и в случае инаугурации до 16 июня.