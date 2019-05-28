Броник задом наперед и демаскировка: Хомчак и Зеленский подставились на передовой (ФОТО)

Зеленский - гений маскировки

В понедельник, 27 мая, президент Украины совершил первую поездку на линию фронта, но сразу же стал объектом критики среди военных, ветеранов и даже волонтеров. Все дело в том, что Зеленский расхаживал по передку, пренебрегая всеми возможными правилами безопасности.

Судя по фотографиям, которые выложила пресс-служба президента в соцсетях и на сайте главы государства, верховный главнокомандующий побывал в Станице Луганской и Счастье, где до позиций российских террористов рукой подать - каких-то 400 метров.

И хотя декларируемая цель поездки (президент Порошенко, например, добрался на передовую лишь на второй год своей каденции) вопросов не вызывает: общение с защитниками Украины о бытовых условиях, питании и других нюансах жизни на линии фронта, способ передвижения по позициям вблизи врага никуда не годится.

Уж неизвестно, куда смотрели сотрудники госслужбы охраны, а также многочисленные военные, сопровождающие президента, но Зеленского даже не заставили снять выдающую всю группу гостей голубую рубашку. В данном случае налицо пренебрежение элементарной безопасностью верховного главнокомандующего, который не просто выделялся из тусовки, но и демаскировал все позиции.

С учетом того, что президенту по должности положена военная форма, а его передвижения по позициям должны бы регулироваться уставом, зашквар получился знатный. И опасный для государства, ведь любой российский снайпер запросто мог ликвидировать президента. Впрочем, судя по всему, забить на все нормы безопасности главы государства рядовым бойцам приказали сверху.

Впрочем, "шкваранулся" не только сам Зеленский, но и назначенный им начальником Генштаба Руслан Хомчак.

Он умудрился надеть бронежилет-плитоноску задом наперед.

Как генерал-лейтенант смог допустить столь чудовищную ошибку, и почему никто из подчиненных не подсказал ему, как носить СИБЗ, остается загадкой.

Отметим, что вылазка Владимира Зеленского на передовую сразу же стала поводом для зубоскальства со стороны радикальных сторонников президента Порошенко. Так известный волонтер Роман Доник даже зачем-то указал, что мог бы покрошить всю группу из крупнокалиберного пулемета, правда, добавив, что это "дело прошлое". Были и более умные посты, в которых люди без истерики объясняли, почему так делать нельзя. Также в соцсетях некоторые волонтеры поддержали Зеленского и не увидели ничего предосудительного в "голубой рубашке на передовой" (совершенно зря).

Редакция Без Табу надеется, что охрана президента и верховного главнокомандующего более не будет более подвергать его опастности. А начальник генштаба - научится носить бронежилет.