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Броник задом наперед и демаскировка: Хомчак и Зеленский подставились на передовой (ФОТО)

12:00
Зеленский - гений маскировки - фото 1
Зеленский - гений маскировки

В понедельник, 27 мая, президент Украины совершил первую поездку на линию фронта, но сразу же стал объектом критики среди военных, ветеранов и даже волонтеров. Все дело в том, что Зеленский расхаживал по передку, пренебрегая всеми возможными правилами безопасности.

Судя по фотографиям, которые выложила пресс-служба президента в соцсетях и на сайте главы государства, верховный главнокомандующий побывал в Станице Луганской и Счастье, где до позиций российских террористов рукой подать - каких-то 400 метров.

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И хотя декларируемая цель поездки (президент Порошенко, например, добрался на передовую лишь на второй год своей каденции) вопросов не вызывает: общение с защитниками Украины о бытовых условиях, питании и других нюансах жизни на линии фронта, способ передвижения по позициям вблизи врага никуда не годится.

Броник задом наперед и демаскировка: Хомчак и Зеленский подставились на передовой (ФОТО) - фото 181703

Уж неизвестно, куда смотрели сотрудники госслужбы охраны, а также многочисленные военные, сопровождающие президента, но Зеленского даже не заставили снять выдающую всю группу гостей голубую рубашку. В данном случае налицо пренебрежение элементарной безопасностью верховного главнокомандующего, который не просто выделялся из тусовки, но и демаскировал все позиции.

С учетом того, что президенту по должности положена военная форма, а его передвижения по позициям должны бы регулироваться уставом, зашквар получился знатный. И опасный для государства, ведь любой российский снайпер запросто мог ликвидировать президента. Впрочем, судя по всему, забить на все нормы безопасности главы государства рядовым бойцам приказали сверху.

Броник задом наперед и демаскировка: Хомчак и Зеленский подставились на передовой (ФОТО) - фото 181704

Впрочем, "шкваранулся" не только сам Зеленский, но и назначенный им начальником Генштаба Руслан Хомчак.

Он умудрился надеть бронежилет-плитоноску задом наперед.

Броник задом наперед и демаскировка: Хомчак и Зеленский подставились на передовой (ФОТО) - фото 181700

Как генерал-лейтенант смог допустить столь чудовищную ошибку, и почему никто из подчиненных не подсказал ему, как носить СИБЗ, остается загадкой.

Броник задом наперед и демаскировка: Хомчак и Зеленский подставились на передовой (ФОТО) - фото 181701
Отметим, что вылазка Владимира Зеленского на передовую сразу же стала поводом для зубоскальства со стороны радикальных сторонников президента Порошенко. Так известный волонтер Роман Доник даже зачем-то указал, что мог бы покрошить всю группу из крупнокалиберного пулемета, правда, добавив, что это "дело прошлое". Были и более умные посты, в которых люди без истерики объясняли, почему так делать нельзя. Также в соцсетях некоторые волонтеры поддержали Зеленского и не увидели ничего предосудительного в "голубой рубашке на передовой" (совершенно зря).
Редакция Без Табу надеется, что охрана президента и верховного главнокомандующего более не будет более подвергать его опастности. А начальник генштаба - научится носить бронежилет.
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