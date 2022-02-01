Британський прем'єр Борис Джонсон прибув до Києва

На українській землі / Ройтерз

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва у вівторок, 1 лютого.

В рамках візиту запланована його зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Президент України особисто зустрів гостя біля входу до Маріїнського палацу.

Лідери країн обговорять безпекову ситуацію навколо України. Велика Британія наразі є чи не найбільш послідовним союзником України у боротьбі проти росіян.

Нагадаємо, що напередодні візиту в Україну Джонсон переніс телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Тепер переговори Джонсона та Путіна відбудуться у другій половині завтрашнього дня.

РанішеБорис Джонсон заявив про збільшення військового внеску до Північноатлантичного альянсу. Рішення прийнято на тлі загрози повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну. За словами політика, число контингенту в Естонії збільшать у два рази - з 900 до 1800 військових.

Також в Британії заявили, що поставлятимуть Україні протитанкове озброєння, щоб допомогти захиститися від потенційного вторгнення під час протистояння з Росією, яка зосередила війська біля українського кордону.

Крім того, британці пригрозили запровадити санкції проти російських олігархів, які так люблять Лондон. Це спровокувало справжню істерію в Росії.