Принц Чарльз победил коронавирус

Кризу подолано (с) / Пресс-служба принца Чарльза

Менее недели длилось сражение наследника британского престола с микроорганизмами, так же известными как коронавирус SARS-CoV-2.

Лишь 25 марта стало известно, что у принца Чарльза выявлены симптому опасной инфекции, а уже в понедельник, 30 марта, 71-летний сын королевы Елизветвы Второй прервал самоизоляцию.

"В Кларенс-хаусе подтвердили, что после консультаций с личным врачом, принц Уэльский сейчас уже не на самоизоляции", - говорится в заявлении принца Чарльза.

Второй жене Чарльза, 72-летней герцогине Корнуольской Камилле, также сделали тест, но вирус не обнаружили.

В течение недели супруги находились в самоизоляции в резиденции Балморал. Представитель принца Чарльза заявлял, что установить, от кого именно он заразился, невозможно, поскольку в течение последних недель он имел много встреч.

И если у наследника престола все более-менее хорошо, то дела его подданных значительно хуже - страна закрылась на карантин и надеется таким образом победить коронавирус SARS-CoV-2. По последним данным, в королевства 19 522 носителя вируса и 1228 летальных случаев.