Болтон назвал имя будущего генпрокурора Украины

Советник Трампа Болтон подтвердил выдвижение Рябошапки на пост генпрокурора

Во вторник, 28 августа, срочно прилетевший в Киев для урегулирования ситуации с продажей предприятия "Мотор Сич" Джон Болтон намекнул, что у него уже есть планы на Руслана Рябошапку как главу ГПУ.

Во время пресс-конференции в Киеве советник президента США по вопросам нацбезопасности подчеркнул, что встречался с претендентом на должность Юрия Луценко от Зе команды.

Фактически американский дипломат подтвердил слухи о том, что неудавшийся антикоррупционер претендует на место генерального прокурора.

- Я проводил переговоры с Русланом Рябошапкой, которого номинировали на позицию генерального прокурора. Надеюсь, что когда его утвердят, у него сложатся блестящие отношения с нашим генеральным прокурором Биллом Барром, - отметил Болтон.

Как известно, советник Трампа прибыл в Украину с трехдневным визитом во вторник, 27 августа. Неофициальная цель его визита связана с разблокировкой продажи предприятия "Мотор Сич" китайцам, которые получат значительный буст в производстве двигателей для боевой авиации.

Как утверждают представители США, деятели из КНР планируют просто скопировать все украинские технологии и закрыть завод Богуслаева.

Вопрос приобретения акций компании, к слову, годами блокировался Антимонопольным комитетом Украины во времена правления Петра Порошенко. Об угрозах нацбезопасности страны в случае продажи предупреждали и сотрудники СБУ. Впрочем, уже через пару месяцев после вступления в должность главы государства Владимира Зеленского, рыг Богуслаев получил возможность слить китайцам технологии.