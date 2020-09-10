Больше тысячи активистов приехали к госрезиденции Зеленского ради импичмента ВИДЕО

Позиция Зе команды неприемлима для патриотов

Вечером в четверг, 10 сентября, активисты многих патриотически настроенных организаций устроили весьма масштабный протест у президентского имения возле Конча-Заспы, куда не так давно переехал гарант. Требования у них весьма однозначные - импичмент.

Больше тысячи ветеранов, волонтеров и просто не безразличных к судьбе Украины граждан решили высказать свое мнение по поводу системного принятия действующими властями откровенно предательских решений.

Последней каплей, подтолкнувшей людей к мирному протесту, было поданное Офисом президента как "перемогу" согласие с допуском оккупантов на позиции ВСУ в районе поселка Шумы Донецкой области.

Как заявил координатор "Движения сопротивления капитуляции" Андрей Левус, у патриотов возникло огромное количество вопросов лично к президенту Зеленскому, его ближайшему окружению, а также к представителям министерства обороны и МИД:

- Среди всего прочего, мы требуем отчета президента в Верховной раде о несуществующем перемирии и инспектировании позиций ООС.

Главным же требованием собравшихся является необходимость импичмента президента и разгона всей его команды, которая постоянно проваливает отстаивание национальных интересов страны.

В целом же, собравшиеся у резиденции президента, настроены весьма серьезно и бескомпромиссно, но при этом никаких агрессивных действий не предпринимают.

На огромном заборе, окружающем государственную дачу, красной краской написали "импичмент", зажгли файеры и запустили фейерверки, скандируя "Зелю геть".

Параллельно с этим акция протеста против изменнической позиции Банковой проходит непосредственно под Офисом президента Украины, где также собралась многочисленная толпа.

Требования митингующих - импичмент и расследование действий окружения Зеленского.

Кроме того, акции протеста проходят и в других городах Украины. К примеру, в Ужгороде у здания ОГА ветераны российско-украинской войны загжли шины.

Как известно, 9 сентября состоялось внеочередное заседание ТКГ, во время которого стороны договорились о проведении совместной инспекции ВСУ и российских боевиков.

Весть о предстоящем визите российских террористов на позиции украинских войск была очень негативно воспринята украинским гражданским обществом. В частности, главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов вышеупомянутые договоренности назвал госизменой и призвал военнослужащих предпринять соотвествующие действия.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому.

Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников". Чуть позже в министерстве обороны изменили указ военнослужащим и разрешили им открывать огонь по оккупантам в случае необходимости защищать свою жизнь. Тем не менее, все фиксируемые наблюдателями ОБСЕ обстрелы и взрывы у Зеленского по-прежнему списывают на "беспокоящий неприцельный огонь", а погибших называют "небоевыми потерями".