Больше 1 млрд: "Уставший мост" Кличко сильно возрос в цене – ФОТО

Больше 1 млрд: "Уставший мост" Кличко сильно возрос в цене – ФОТО

В понедельник, 7 октября, мэр Киева Виталий Кличко подписал проект реконструкции Шулявского моста с увеличенной стоимостью работ.

Об этом сообщают "Наші гроші".

По данным источника, "проект (реконструкции моста - прим. ред.) переутвержден с учетом экспертного отчета по рассмотрению проектной документации от 19 июня 2018 года и экспертного отчета от 14 августа 2019 года о рассмотрении сметной части".

Общая стоимость запланированных работ - 1 050 млн грн, из которых 716 млн. пойдет непосредственно на нужды строительства.

Напомним, 27 февраля 2017 г. от Шулявского путепровода отпали части бетонной конструкции. Городская власть попыталась отстранится от ответственности, заявив, что причиной ЧП стал возраст сооружения. Говоря словами Виталия Кличко, "мост устал".

Позже стартовали работы по реконструкции Шулявского моста, однако в сентябре 2019 г. они были приостановлены. Одной из причин застоя стала продажа акций "Укрбуда" Максима Микитася - друга главы КГГА.

Напомним, на мостик "Зеленского-Филатова" открыли дело.