Больницы переполнятся, а школы не откроются: Зеленскому рассказали об ужасах COVID-19

Зеленский провел совещание из-за распространения коронавируса

В субботу, 27 июня, президент Украины собрал на поговорить весь состав Кабмина, секретаря СНБО, губернаторов и представителей местной власти.

Показательного разбора полетов в итоге не получилось, зато руководители профильных ведомств рассказывали Зеленскому о том, какие они все классные и эффективные, а ухудшение ситуации с коронавирусом представляли как исключительно вину народа.

Правда, перспективы такого развития событий, которое ожидает нашу страну уже в ближайшие дни в случае, если ничего не поменяется, весьма ужасны.

По словам главы СНБО Алексея Данилова, школам уже пора готовиться к дистанционному обучению, поскольку шансов того, что пандемия закончится к сентябрю, нет никаких.

Министр здравоохранения Максим Степанов, в свою очередь, наврал о "блестящем подходе к лечению зараженных", ссылаясь на низкую летальность вируса. С учетом того, что в МОЗ, судя по всему, совершенно не включают в статистику умерших, если они имели сопутствующие заболевания, а не записывают всех, у кого был подтвержден коронавирус, протоколы министерства здравоохранения нельзя назвать какими-то выдающимися по сравнению с другими государствами.

Зато глава ведомства честно дал понять, что пора говорить не только о заполненности опорных больниц, но и о готовности принимать инфицированных пациентов медицинскими учреждениями второй и третьей волны.

По итогу селекторного совещания чиновники решили предпринимать те же действия, что и так выполняются только на словах: усилить проверки заведений и улучшить информационную политику государства.

Кроме того, власти собираются ограничить работу ночных клубов с 10 часов вечера поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работы.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.