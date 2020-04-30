Болел коронавирусом: "Слуга народа" оправдался за отдых на Кипре

Болел коронавирусом: "Слуга народа" оправдался за отдых на Кипре

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов оправдался за свое длительное пребывание на Кипре.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Facebook политика.

"Я прилетел из Киева на Кипр 15 марта. 16 марта моего маленького сына должны были оперировать – хотел быть с семьей в этой ситуации. Я полетел исключительно по этой причине. Я планировал вернуться сразу после операции - 17 марта. У меня был билет на рейс Ларнака-Киев", - рассказал нардеп и объяснил, почему он так и не смог вернуться.

"Рейс в Киев на 17 марта был отменен авиакомпанией. Мое состояние резко ухудшилось, и я начал подозревать, что заразился коронавирусом. У меня были все симптомы COVID-19, о которых предупреждают медики: высокая температура, лихорадка, кашель, отдышка. Трижды, начиная с 19 марта, ко мне домой вызывали врачей. Тест на Кипре мне сделать тогда не могли – людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здания больниц", - сообщил Холодов.

Как уточнил политик, в последующие дни он пробыл на самоизоляции вместе с семьей, однако вскоре последует его возвращение домой.

"12 дней я принимал антибиотики. Только после того, как мне стало легче, я начал искать способы вернуться в Киев. Сегодня – 30 апреля – будет первый за долгое время рейс Ларнака-Киев, которым я смогу прилететь", - резюмировал депутат.

Что было раньше?

В апреле 2020 г. журналисты "Схем" выяснили, что "слуга народа" Анлрей Холодов покинул Украину перед закрытием границ на карантин. Следующие несколько недель он провел на Кипре, продолжая при этом участвовать в работе парламента. Подробнее об этом читайте здесь.