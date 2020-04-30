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Болел коронавирусом: "Слуга народа" оправдался за отдых на Кипре

16:30
Болел коронавирусом: "Слуга народа" оправдался за отдых на Кипре - фото 1
Болел коронавирусом: "Слуга народа" оправдался за отдых на Кипре

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов оправдался за свое длительное пребывание на Кипре.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Facebook политика.

"Я прилетел из Киева на Кипр 15 марта. 16 марта моего маленького сына должны были оперировать – хотел быть с семьей в этой ситуации. Я полетел исключительно по этой причине. Я планировал вернуться сразу после операции - 17 марта. У меня был билет на рейс Ларнака-Киев", - рассказал нардеп и объяснил, почему он так и не смог вернуться.

"Рейс в Киев на 17 марта был отменен авиакомпанией. Мое состояние резко ухудшилось, и я начал подозревать, что заразился коронавирусом. У меня были все симптомы COVID-19, о которых предупреждают медики: высокая температура, лихорадка, кашель, отдышка. Трижды, начиная с 19 марта, ко мне домой вызывали врачей. Тест на Кипре мне сделать тогда не могли – людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здания больниц", - сообщил Холодов.

Как уточнил политик, в последующие дни он пробыл на самоизоляции вместе с семьей, однако вскоре последует его возвращение домой.

"12 дней я принимал антибиотики. Только после того, как мне стало легче, я начал искать способы вернуться в Киев. Сегодня – 30 апреля – будет первый за долгое время рейс Ларнака-Киев, которым я смогу прилететь", - резюмировал депутат.

Что было раньше?

В апреле 2020 г. журналисты "Схем" выяснили, что "слуга народа" Анлрей Холодов покинул Украину перед закрытием границ на карантин. Следующие несколько недель он провел на Кипре, продолжая при этом участвовать в работе парламента. Подробнее об этом читайте здесь.

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